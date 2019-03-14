腦中風症狀口訣「FAST」　把握黃金治療3hr可增33%復原機會

▲鍾先生腦血管阻塞（紅圈處）導致出現缺血性中風。（圖／大千綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

77歲的台北鍾先生，日前突然左側肢體無力無法走路、左手抬不起來且講話不清楚，緊急送到醫院掛急診，確診為缺血性腦中風，醫師在黃金治療3小時內為他施打血栓溶解劑，隔天鍾先生出院時左手已能自行活動、也能自己行走。醫師表示，謹記腦中風「FAST」口訣、把握黃金治療3小時，就可提升復原機會。

大千綜合醫院神經內科黃啟瑞醫師說，腦中風分為缺血性中風及出血性中風，鍾先生的案例就是屬於缺血性中風，造成的原因是腦血管阻塞而導致腦細胞缺血，此種情形下一定要把握黃金治療3小時內施打血栓溶解劑，不僅可增加33%復原機會，同時也降低殘障等級，提高中風康復的機會。

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▲黃啟瑞醫師提醒民眾，留意中風警訊FAST，若出現症狀一定要緊急送醫。（圖／大千綜合醫院提供）

腦中風的早期症狀口訣是「FAST」，F（Face）是觀察病人臉部，表情是否有不對稱的情形；A（Arm）是請病人雙手平舉，維持10秒鐘，看看手臂是否會無力或出現單側手臂下垂的現象；S（Speak）則是請病人說話，若出現口齒不清就是腦中風的症狀；最後的T（Time）就是經上述三項檢查後發現是中風症狀時，要盡快送醫治療，才能把握黃金治療時期。

黃啟瑞醫師提醒，想要預防腦中風的發生，從慢性疾病的角度來看要注意三高疾病（高血壓、高血脂、糖尿病）、心律不整以及肥胖問題，生活習慣也要有規律的運動、每天五蔬果、戒菸且少飲酒，除此之外，保持情緒穩定、注意保暖、預防便祕、定期量血壓與注意水分攝取，也都是預防腦中風發生的小撇步。