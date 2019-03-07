7旬翁吃東西嗆咳發燒送醫　「螢光透視錄影檢查」才發現他有這問題

▲腦中風的病人，可能有吞嚥異常的症狀。（示意圖／取自PAKUTASO，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

南投一名73歲的劉姓男子腦中風住院，期間會不自覺流出口水、喝水會嗆到，醫師建議以鼻胃管餵食，出院後他太想品嚐美食，家人讓他進食，幾天後，劉男因為發燒等症狀再次入院。醫師評估後，安排進行螢光透視錄影吞嚥檢查，才發現劉男有吞嚥異常的症狀。

林建仲醫師表示，臨床上跟劉男一樣，有吞嚥障礙的腦中風患者約占3至4成，少數腦中風病人進食時因嗆咳現象不明顯，而被忽略有潛藏的吞嚥障礙危機，他們常因痰多和不明原因的發燒和反覆發生吸入性肺炎，才被察覺有吞嚥功能障礙。

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▲林建仲醫師透過「螢光透視錄影檢查」發現劉男吞嚥困難的原因。（圖／南投醫院提供）

林建仲醫師解釋，螢光透視吞嚥錄影攝影檢查是一種特殊的X光檢查，檢查的範圍包括口、咽及食道。檢查中使用不同濃稠度的鋇劑加上食物供病人吞嚥，利用動態的螢光透視錄影吞嚥過程，以記錄患者的整個吞嚥過程和吞嚥動態分析。

螢光透視錄影吞嚥檢查，可以同時觀察患者吞嚥過程中，器官的結構及每個吞嚥階段的動態反應。除了可以提供客觀的診斷之外，醫師藉由影片的呈現，探查吞嚥機能缺損的解剖位置，評估吞嚥障礙的原因，幫助復健科醫師及語言治療師擬定治療策略，提供患者最適合的醫療服務。

林建仲醫師是少數在南投地區，能夠實行螢光透視錄影吞嚥檢查的復健科醫師，該項檢查不僅造福有吞嚥困擾的腦中風患者、老年人及鼻咽癌等有吞嚥問題的患者，在醫師評估後，進行該項檢查，使得吞嚥困難能夠進一步獲得改善。