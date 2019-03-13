心疾20年！91歲爺「電燒心臟」　一尾活龍秀「功夫」

▲高齡91歲的許伯伯當場秀了一段健康操，証明心臟一切正常不會心律不整。（圖／中醫大新竹附醫提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「林醫師是我的救命恩人！」高齡91歲的許伯伯一見到林醫師忍不住搭肩來表達謝意，更當場秀了一段健康操，証明心臟一切正常不會心律不整。許伯伯20年前即被診斷有心律不整，之前不以為意，直到2年前因為呼吸困難開始服用抗心律不整和抗凝血劑藥物還是無法根治，看過幾位醫師都評估他的年齡過高不適合動刀。但許伯伯不放棄，到中國醫大學新竹附設醫院求診心臟血管科主任林圀宏，林主任發現當時伯伯心房跳動速度每分鐘高達250下，也連帶導致心室跳動速度也高達每分鐘120下，比正常人每分鐘70-80下高了許多，導致心臟過勞。以「3D 立體定位電燒手術」治療，兩個小時後，讓91歲患者恢復正常心跳，四小時就可以下床活動。

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▲許伯伯20年前即被診斷有心律不整，直到2年前因為呼吸困難開始服用抗心律不整和抗凝血劑藥物，看過幾位醫師都評估他的年齡過高不適合動刀。

林圀宏主任表示，透過高密度的3D立體定位系統，如同GPS精準地偵測心律不整的位置，讓心導管手術如同導彈般準確治療有問題的地方。許姓患者因控制心臟節律的「竇房節」失調造成心律不整，透過「3D立體定位電燒手術」從鼠蹊部將電燒導管引導進入病患心臟，精準找到不正常迴路所在，在右心房底部電燒3公分，阻斷心律不整的迴路，馬上讓心跳恢復正常。此種電燒手術不僅能縮短手術時間，傷口也大幅減小，手術預後更為快速。

林圀宏指出，心律不整發作時，並不一定會感到不適，有的患者甚至毫無症狀，但嚴重情況卻可能導致中風、休克、心臟衰竭、猝死等嚴重併發症，不可掉以輕心，民眾出現不適症狀時，必須儘早就診找出病因，確定心律不整類型，極早治療，避免憾事發生。

▲林圀宏主任表示，透過高密度的3D立體定位系統，如同GPS精準地偵測心律不整的位置，讓心導管手術如同導彈般準確治療有問題的地方。