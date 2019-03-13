大林慈濟醫院獲國家品質標章　「記憶保養班」讓8旬嬤找回笑容

▲嘉義大林慈濟醫院失智症中心成立6周年，舉辦「憶起回家」音樂會。（圖／大林慈濟醫院提供）

生活中心／綜合報導

嘉義縣為全台老化之冠，大林慈濟醫院成立失智症中心，創立「記憶保養班」、「一條龍就診服務」及「醫療與社區失智照護服務網絡」等服務，創新的服務與成果獲國家品質標章肯定；照護員發現，一位80歲的失智症阿嬤在參與社區活動後，結交許多朋友，在社區一天的笑容比平時在家一周還要多。

失智症中心主任曹汶龍指出，照顧團隊每個月會到失智據點與老人家互動，並舉辦家屬座談、發掘新個案，到目前為止，最遠南到高雄，北到彰化，一共14個社區的病友與家人受惠。

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▲曹汶龍主任領取國家品質標章。（圖／大林慈濟醫院提供）

失智症中心的規劃方向走在政府政策之前，自101年開始積極推動失智症照護，包括失智症特診、衛教講座、關懷志工培訓、社區早期失智篩檢、病友會暨家屬支持團體等，更結合嘉義縣衛生局進行複合式篩檢、社區關懷據點AD8篩檢，環保站、衛生所三加一整合式篩檢以及村里辦公室AD8篩檢等，從中找出社區內認知功能障礙及疑似失智症患者，主動提供服務資訊，並落實轉介機制，讓患者能早期治療，延緩退化速度。

曹汶龍表示，失智症中心輔導社區成立「記憶保養班」，以每周半天時間，提供長者們2個小時的動靜態課程，醫院自創走入社區成立記憶保養班的12步驟，包括拜訪村鄰里長、社區發展協會、培訓社區志工、辦理社區篩檢、家訪異常長者、篩檢異常個案一條龍回診、培訓社區志工失智症照顧技巧、培育上課講師、開辦記憶保養班課程、辦理家屬支持團體課程、持續辦理記憶保養班志工培訓課程和家訪提供照顧方法等。

▲大崎社區記憶保養班耶誕活動。（圖／大林慈濟醫院提供）

除了輔導社區成立記憶保養班，更提供一條龍就診服務，由個管師事先安排門診及檢查，一周後第二次門診確診即可開立失智症藥物，轉介記憶保養班，列入個案管理持續追蹤，檢查快、看診快且確診快。此外，建立醫療與社區整合照護服務網絡，與嘉義縣政府、中正大學與國家衛生研究院等進行產官學合作，醫療團隊深度家訪，並辦理家屬支持團體。

曹汶龍表示，未來失智症中心記憶保養班將永續經營，並結合NPO組織，讓服務從社區長出來，建構智慧科技照顧服務典範醫院，讓醫療與社區失智照護服務網絡成為全國標竿學習醫院。