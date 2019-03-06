醫把手伸進她的後腹腔切除腫瘤　減少腹腔沾黏及器官損傷

▲黃女就醫後發現膀胱及輸尿管罹患腫瘤。（圖／大林慈濟醫院提供）

生活中心／綜合報導

屏東一名黃姓女士在洗腎5年後，發現罹患膀胱腫瘤，近2年來歷經5次開刀與追蹤，卻仍復發，後續到嘉義大林慈濟醫院就醫，經泌尿科黃冠勳醫師檢查發現，除了膀胱，輸尿管也有腫瘤，在進行「手輔式後腹腔鏡腎輸尿管切除術」後恢復良好，也減少一般腹腔鏡手術的後遺症。

黃女因腎衰竭而需長期洗腎，黃冠勳醫師指出，這類病人比較會產生上泌尿道腫瘤且容易復發的問題，如以傳統治療方式，需開一到兩個較大的傷口，傷口比較痛，以「手輔式後腹腔鏡腎輸尿管切除術」治療，傷口在患側下腹的地方約7到8公分的傷口，加上腰側兩邊各一個小洞，術後隔天就可喝水、下床，恢復較快，預後也比較好。

請繼續往下閱讀...

▲黃冠勳醫師替黃女進行「手輔式後腹腔鏡腎輸尿管切除術」。（圖／大林慈濟醫院提供）

黃冠勳醫師說，手輔式的手術可克服腹腔鏡的限制，用手直接放入後腹腔，增加了手術者的觸覺感與靈活度，加快手術進行，也更容易確定解剖位置，增加其安全性。手輔式腹腔鏡分為2個方式，「經腹腔」的方式較常被使用，因為經過腹腔可提供較大的工作區域，也較容易找到腎臟與輸尿管的位置，而「經後腹腔」的方式因空間的限制，視野較小，加上它是脂肪與一些結締組織，沒有腹腔器官可做確認定位，難度比較高，較有挑戰性，但術後比較不會有腹腔的沾黏問題，也比較不會有腹腔器官的傷害，較早能進食，不用等排氣，恢復也比較快。

▲透過經後腹腔的手輔式手術，黃女恢復良好，也沒有什麼後遺症。（圖／大林慈濟醫院提供）

黃冠勳醫師表示，後腹腔鏡適用在上泌尿道（腎臟、輸尿管）的腫瘤，若用一般腹腔鏡手術，器械進入時必須先撥開腸胃等器官，才能找到目標，選擇後腹腔鏡手術即可避開腹腔，以前腹腔內有手術過的患者可能會有沾黏的狀況，但從後腹腔進入就比較不會因為沾黏增加腹腔內器官損傷的風險，使用腹膜透析的病患，應盡量不要打開腹膜，影響腹膜通透性，用後腹腔鏡手術就有它的好處。

黃冠勳醫師也提醒民眾，如果出現無痛血尿，尤其是已經在洗腎患者都需要提高警覺，很有可能是泌尿道或者是上泌尿道腫瘤，需要到醫院做進一步的追蹤檢查。