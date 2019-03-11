別以為只有老人會得！　專家帶你認識坐骨神經痛

▲只有老人會罹患坐骨神經痛嗎？（影、圖／VItaminS愛他命提供，請勿任意使用，以下皆同。）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

說到「坐骨神經痛」，大家都會以為這是老人才會得到的疾病。不過今天VItaminS愛他命醫護團隊的高雄長庚林芷暘住院醫師要告訴你，其實這並不是一種病，而是神經受到壓迫時會產生的症狀，更要注意的是，罹患坐骨神經痛的年齡層已經越來越低！

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▲坐骨神經。

坐骨神經，是我們人體最大條的神經。我們俗稱的「坐骨神經痛」，大多都和「椎間盤突出」有關。人體的每一塊脊椎之間都有一塊椎間盤，主要負責緩衝、延展、保護等功能，如果骨頭出現偏移或長出骨刺，就很容易壓迫到周圍的神經。

林芷暘表示，神經在受傷時，最先出現的症狀是下背痛，麻痛由上到下蔓延至腳底，嚴重的話，病人可能會覺得全身無力。通常只要經由身體檢查和詢問病史就可以順利掌握症狀，也可以透過X光片、電腦斷層以及核磁共振診斷出神經是否真的受到壓迫。大部分的病人都屬於輕中度的症狀，因此只要搭配抗發炎藥物、調整生活習慣以及復健都能控制。透過「平躺」減輕空腔壓力，避免脊椎壓迫到神經。還有要記得減少彎腰，改以「先蹲下去再用大腿力量站起來」，代替我們平常的彎腰行為。

▲多攝取水分和纖維質可以避免椎間盤突出。

林芷暘提出，飲食和椎間盤突出也有很大的關係，多攝取水分、纖維質，可以避免用力排便，才不會一直把力量傳到下方脊椎。口服藥物治療部分，則可以選擇非類固醇止痛藥、類固醇、肌肉鬆弛劑等，或是進行局部注射，較嚴重的患者則可考慮動手術。研究顯示，而手術治療比藥物控制有較佳的成效。

坐骨神經痛會隨著坐姿不良、用力方式不正確或是身體老化而有上升的趨勢，平時透過姿勢矯正以及肌肉訓練皆可預防。林芷暘說，罹患坐骨神經痛的原因有很多，除了椎間盤突出外，腫瘤或懷孕都會造成一樣的症狀。如果有上述的症狀千萬不要忍耐，趕緊去醫院找出真正的原因，才不會延誤了最佳治療時間！

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