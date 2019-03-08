黃嘉千邀爸爸和老公「遺囑先寫好」　背後原因有洋蔥

文／梁惠明

圖／陳德信

「現在很多人都是這樣，照顧父母是出自責任感、道德感，如果捫心自問，你心裡其實覺得這是個麻煩，要照顧只是因為躲不掉。」在電影《老大人》裡飾演女兒玉珍一角的黃嘉千直言，「這是很真實的心情，如果不能面對和坦承這種情緒，只能壓抑，心裡一定超累，久了當然就會怨恨父母。

黃嘉千是歌手出道，1997年曾入圍金曲獎，但不做作的逗趣戲感十足，後來轉型搞笑主持人及演員。雖然都是配角綠葉的角色，但2008年在電視劇《光陰的故事》裡演活了熱心又帶點三八的「孫媽」，以此拿下金鐘獎，演技獲得肯定。現實生活中，她和加拿大籍藝人夏克立結婚後生下女兒夏天，母女互動親暱，戲裡戲外總是笑咪咪的形象，深植人心。但為什麼一說起照顧父母的話題，卻會說出這麼深沉的觀點？

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「小盒子式的管教」 自幼家教嚴期望高

「你知道嗎，小時候我出門時，我媽規定我一定要撐陽傘。」黃嘉千突然冒出這句話。

原來她出身基督教家庭，上面有2個哥哥，她是最小又唯一的女兒，父母格外疼愛她，管教也更加嚴格。「我媽怕我被別的小孩帶壞，我跟朋友出去玩幾乎是不可能的事。如果真的要出門，一定要撐陽傘，她怕我曬黑。」

黃嘉千描述，父母當年對她的管教方式，像是把她放在小盒子裡，捧在手心當成小公主好好保護。「我哥有時候有什麼想買的，都叫我去講，」她有點得意的說，「因為哥哥說不通的，只要我去跟爸爸說，就都ＯＫ沒問題。」

家族中有長輩當牧師，自己爸爸是長老，媽媽在教會唱詩班擔任伴奏，自然而然，媽媽就是黃嘉千的鋼琴啟蒙老師。她從3歲開始，就得在固定時間練鋼琴，雖然打下她扎實的古典鋼琴基礎，卻也成為青春期叛逆反抗的導火線。

（黃嘉千(左一)學生時代。圖片來源：黃嘉千微博）

爸媽其實只是想要栽培愛女，希望黃嘉千能把鋼琴練成一技之長，以後可以當鋼琴老師，至少養活自已。

「可是我不想練啊，我也想跟同學去玩哪！」逐漸長大的黃嘉千開始對於學琴這件事不耐煩，不敢直接跟媽媽回嘴，就把怒氣全都發在鋼琴上，乒乒乓乓重擊琴鍵。「我媽也很妙，她跟我說這樣情緒不對，從頭再來！」

青春期反彈力道大 爸媽一度求助心理醫生

黃嘉千個性外向又才華洋溢，很受到同學歡迎，下課後喜歡跟同學逛街或是聊天，有時過了回家的時間，她明知該打電話回家報行蹤，可是就是不想打。這件事情，讓父母相當不開心又傷透腦筋，多次三申五令，要黃嘉千如果會晚回家，一定要先打電話說明。

「有一次我又做一樣的事，在外面跟同學混到很晚才回到家，還是沒有打電話，爸爸很生氣，拿起衣架想打我，」結果家人立刻衝過來，「我大哥站在我爸那邊，覺得這妹妹一定要好好教訓；我二哥和我媽同國，拉住我爸不讓他打，」黃嘉千活靈活現說起當年的家庭戰爭。

（說起青春期叛逆引發家庭戰爭的過往，黃嘉千表情十足。圖片來源：陳德信攝）

「結果我爸媽只好帶我去看心理醫生，」黃嘉千邊說邊吐舌頭，「因為爸媽想知道：到底為什麼，這女兒一出門，就是不肯打通電話回來報行蹤。」

黃嘉千坦承，這是因為，「只要一打電話，我的自由就沒了，爸媽一定叫我馬上回家，我就是不想要別人管我。」

演藝事業闖出一片天 為人母後更在乎「說清楚」

走過叛逆的青春期，結果黃嘉千果然靠著媽媽盯出來的扎實琴藝，在高中畢業後，到民歌餐廳自彈自唱。她優異的表現，被知名歌手趙傳看見，邀她擔任合音，就此踏入歌壇，輾轉在演藝圈也闖蕩了20多年。黃嘉千說，會接下《老大人》這部電影，除了想跳脫平常外放討喜的形象，也想走入玉珍這個「外表沒事，但內心很有事，很壓抑」的女兒內心。

「玉珍自己的婚姻有狀況，她的心已經很累，」黃嘉千描述劇中女兒玉珍的處境：她自認已經盡力照顧曾臥床多年的母親，現在也出錢出力照顧爸爸，只是哥哥明知道她的情況，卻還是在父親病禢前嗆她：「女兒是潑出去的水，兒子就應該嗎？我是人也會累！」這時候，玉珍生氣了。

黃嘉千在這裡點破盲點，「玉珍氣的是，哥哥明知道妹妹已經盡力了，卻還是出言挑釁。所以即使已經筋疲力竭，她還是負氣怒回哥哥，『不用你管了，爸爸我來照顧就好』。」

但現實是，「當你覺得做這件事是責任的時候，一定就有壓力，尤其很多事情我們就是做不到，扛不起這個重擔，卻要扛起來，心就是累壞了。」結果心疼女兒的老父拒絕女兒邀請同住，只好被兒子送進養老院。

家家有本難念的經，面對父母照顧的問題，當然沒有統一又簡單的解方。也到了該面對父母逐漸年邁、同時身兼女兒及媽媽兩種角色的年紀，黃嘉千對於老化這種無法掌控的無奈，語重心長地說，「我的作法，是我選擇勇敢並誠實面對自己的感受，而且要說清楚。」

（圖片來源：陳德信攝）

邀爸爸和老公都做這件事：愛，就是我們把遺囑先寫好

黃嘉千說，很愛畫畫的父親曾在參加一場告別式後告訴她，「以後在我的告別式上，你把我的畫作一張張都拿去送人。」她當時無法理解父親心情，但拍了《老大人》後，她深切感受「這些事情遲早會發生，生命就是這樣子」，有什麼自己想做的或是希望別人為你做的事情，要坦白說出來。

「別讓愛你的人猜心－－猜你想要的、不想要的，最後只是徒增家人爭執，也許一個家就這樣吵散了。」

「所以我和老公討論一起寫遺囑，」她主動提到這個敏感話題，「我們有女兒，這是非常重要的大事，當然要事先好好討論規劃。」

「這真的沒有什麼好忌諱的，我不但和老公討論，也跟我爸爸說，『有空要把遺囑先寫好。』」

黃嘉千強調，如果真的覺得遺囑兩個字太刺眼，「那就想成把自己的事情交代好，寫清楚，讓別人知道，當你無法為自己做這些事情時，你希望能怎麼被對待，」她一個字一個字緩緩說，「還有你最在乎、最重視的牽掛，你一定要說清楚，希望能做什麼樣的安排。」

「好好關心身邊的人，珍惜有家人在世的每一天，這才是最重要的。」黃嘉千說，作為女兒，她希望父母能夠更放心過自己想要的生活，不要再為子女擔心；作為媽媽，她會好好對女兒說明自己想要的生活方式，不讓孩子猜心。「這是我真正想要表達的：坦承說明彼此的真正心情，又何嘗不也是一種真愛的表現？」

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