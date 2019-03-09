預防身體歪斜　中西醫3招有解

文／康健雜誌 圖／康健雜誌

經常覺得肩頸痠痛、單側腰不舒服...，當心，可能是錯誤姿勢導致筋骨痛！

中醫裡的筋骨可分為筋，泛指韌帶、肌腱、肌肉；骨則是骨頭。當身體結構不對稱，除了先天結構異常如脊椎側彎、長短腳，後天用力不當造成筋骨錯位也是主要原因，有時看不出來，卻對身體造成不少影響。

擅長筋骨肌肉治療、台灣針刀醫學會理事長、馬光中醫醫療網學術長高宗桂解釋，中醫認為「通則不痛，痛則不通」，一旦筋骨錯位，關節、肌肉沒有在正確位置上，就會讓氣血不通而容易疼痛。

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例如，常不自覺聳肩、歪頭，造成頸部肌肉一側拉長、一側收縮，影響血液循環，有幾條肌肉開始變得特別僵硬。甘露中醫診所院長賴佳君指出，現代人長時間坐在電腦前工作或滑手機，肌肉長時間收縮造成氣血凝滯，僵硬、痠痛也跟著來。

若是上段胸椎因姿勢錯誤受壓迫，容易出現胸悶、呼吸不暢；下段胸椎或腰椎側彎，一邊椎間神經孔變小，常引起痛經或腸胃不舒服。心齋中醫診所院長潘長傑指出，肚子痛、胃脹氣時會不自覺把身體蜷縮弓起來，長期下來也會造成腹背肌的不當用力，進而加重脊椎的負擔。

潘長傑也提醒，如果發現只有「單側」的症狀，就要考慮是不是身體結構出問題，例如單側頭痛、耳鳴、麻木、抽筋等。「一般認為常抽筋是因為電解質不平衡，但如果總是右腳抽筋，就代表可能是右腳的結構有問題，」他解釋。

預防歪斜，除了避免姿勢歪斜不正、適時適度運動，中西醫專家也提出3大訣竅：

1.同一姿勢不要維持太久

「就算正確姿勢也不能長時間不動，一樣會造成傷害，」台灣大學醫學工程學研究所教授呂東武說，同種姿勢維持太久就會造成肌肉緊繃，最好每隔40～50分鐘起來動一動、換換姿勢。

最好的姿勢就是下一個姿勢。採訪兩個半小時，身形高大的呂東武始終精神奕奕、他每隔數分鐘就從椅子上站起來，一下拿背包、一會兒站起來示範動作，充滿活力。

(圖片來源 ： 陳德信)

2.做對稱性運動

慢跑、游泳、慢走，是多數專家推薦、也親身實踐的對抗歪斜好運動，多做對稱性運動，可以動到左右兩側肌肉，讓身體兩邊受力平均。單側運動如高爾夫球、棒球、羽球等，過度使用單邊肌肉，如果沒有適度伸展另一邊肌肉，就會造成身體歪斜。

另外，運動前一定要做足暖身、避免受傷。「有些打高爾夫球的人常傷到腰，」潘長傑說，揮桿需要瞬間用力，如果平常沒有運動習慣，身體僵硬不夠鬆軟，一時用力很容易受傷，建議最好先培養定期運動的習慣，或打球前先做好暖身。

3.心腦放鬆，身體不歪斜

心腦放鬆，能讓肌肉放鬆不緊繃，遠離歪斜。

治療疼痛22年的高宗桂經常勸人「要有下課時間」，40～50分鐘到了就起身動一動、走一走，到茶水間泡杯咖啡，走去跟同事聊聊天，身心放鬆，疼痛才有機會改善。

「慢的動作才能讓身體放鬆，氣血、氧氣流動愈好，」潘長傑指出，當快走、快跑時，通常背部肌肉呈現僵硬狀況容易受傷，調慢速度變成慢跑、慢走，背肌也跟著動起來，不再硬梆梆，對久坐的上班族來說是避免歪斜的絕佳方法。

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