影／北市聯醫仁愛護理之家爆流感群聚已6人確診！醫護、住民預防投藥

▲北市聯醫仁愛院區的護理之家發生流感群聚事件，醫務長陳淑廷說明 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北市立聯合醫院仁愛院區護理之家發生流感群聚事件，一度傳出有把患者轉入安寧病房、血液腫瘤科病房罔顧其他免疫功能不佳的患者。院方今（8）日出面證實有6名護理之家住民感染A流，但都被送往仁愛院區單人隔離病房，未與其他患者接觸，該起群聚疫情預計要觀察至3月15日；至於護理之家人員皆已預防投藥，感染來源則尚待釐清。

仁愛院區醫務長陳淑廷受訪表示，仁愛院區護理之家自3月2日至7日間有6名住民陸續出現發燒、呼吸急促等疑似類流感症狀個案，已於3月4日主動通報衛生局；6人當中有5人採檢送疾病管制署檢驗確認A型流感，剩下1人也已快篩呈現陽性，他們被送往仁愛醫院的隔離病房，均已接受抗病毒藥物治療，並無重症個案，用藥後已陸續退燒，逐漸康復中，後將持續追蹤。

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陳淑廷指出，護理之家住民有接近9成接種流感疫苗，醫護工作人員疫苗接種率更達到96％，調查這6名患者當中則有4人已打疫苗。仁愛院區除把流感病人調整至隔離房照護，也對護理之家的醫護工作同仁、其他住民及照顧者皆予預防性投藥。至於感染來源，目前還在釐清中，但由於護理之家的住民可能有許多家屬來訪，不排除期間的關聯性。

有民眾爆料指出，院方還把流感患者轉入安寧病房及血液腫瘤科病房，而這2病房的收治病例本身免疫力低，難以抵抗護理之家群聚感染的患者傳染性，這種安排是罔顧其他病人生命安全。陳淑廷澄清，仁愛院區為綜合病房，病床靈活運用，至於這幾名患者都送往單人隔離病房照護，已經進行相關防護措施，即便有其他如癌症患者收治在隔離病房區，彼此也不會接觸。

院方也強調，針對本案已實施加強措施包含：單位環境進行全面消毒、配戴外科口罩並加強手部衛生、加強發燒監測，發現類流感症狀立即通報，同時依據標準作業流程嚴密管控中。

流感潛伏期為1-4天，接觸者採自主健康管理，若出現症狀，須立即就醫，並加強標準防護措施及手部衛生。同時呼籲有類流感症狀的民眾盡量在家休息，不要到醫院探視病人，必須出門時宜戴上口罩。



