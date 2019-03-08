北市聯醫再爆A流群聚！仁愛護理之家6人發燒　快篩確診5人感染

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台北市立聯合醫院和平婦幼院區內科病房今年1月爆出A型流感群聚，本月7日又傳出仁愛院區護理之家有6人出現流感症狀，其中5人經過快篩確認為陽性，目前皆已住院接受治療。聯醫公關中心副主任陳慈惠已證實確有此事，8日上午將在仁愛院區召開記者會詳細說明狀況。

▲北市聯醫和平婦幼院區今年1月才發生過A型流感群聚。（圖／台北市環保局提供）

有民眾7日向平面媒體投訴，北市聯醫仁愛院區護理之家疑似爆發A型流感群聚，而且有6位住院的病患出現發燒、咳嗽等症狀，其中5人經過快篩檢測確診已感染，沒想到院方竟然安排患者住進安寧病房或血液腫瘤科病房，根本就是罔顧其他病人的健康。

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由於這些個案都是高齡失能者，加上1月的A型流感群聚感染造成2人死亡，消息傳開後部分民眾感到相當擔憂，幸好上述病患入院治療後，現階段都沒有生命危險。聯醫公關中心副主任陳慈惠7日晚間證實愛院區護理之家有5人感染A型流感，至於被指控不顧其他病患權益這一點，將在8日上午的記者會說明詳細狀況。

▲疾管署提醒民眾，出國旅遊時記得要留意當地的疫情並施打疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

只不過，北市聯醫和平婦幼院區內科病房1月爆發A型流感群聚，其中一名82歲的女病患原本是因為皮膚疾病入院，卻在住院期間快篩檢測出A流，甚至併發肺炎，短短3天就宣告不治，整起事件直到上月2日才完全解除，沒想到事隔1個月仁愛院區護理之家也淪陷了。

而感染A型流感會出現什麼症狀，疾管署提醒，民眾外出務必要做好手部衛生與咳嗽禮節，如果有發燒、咳嗽、流鼻水等類流感症狀，可利用疾管署「流感防治一網通」查詢鄰近診所就醫，並儘量在家休息，一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應趕快前往大醫院就醫。