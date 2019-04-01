還來得及長高！中醫曝「3大轉骨時機」：第二性徵出現沒？

▲兒童在什麼時機比較適合轉骨？（圖／公關提供）

文／賴韋圳

青春期是小孩快速長高的時期，同時也代表他們快要「轉大人」了。為了幫助孩子發育，很多家長會讓他們服用轉骨方，但轉骨可是大有學問。

春分、白露，轉骨的時節

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爸爸媽媽常問我：「轉骨什麼時間最好？」

中醫是順天理、去人欲的醫學。當然，轉骨也不要違逆天地順成之勢。

古語說：「春分者，陰陽相半，晝夜均而寒暑平。」一過「春分」，到清明這段時間內，天氣漸暖，白天漸長。陽氣生發，萬物始生。此時應利用地氣上騰，人體的新陳代謝逐漸旺盛，讓整個冬天蘊藏的氣機，藉助春天「萌發」的特性，以宣達運行。

「白露」之後十五日就是「秋分」，秋分也是晝夜均平，一過秋分，一夜冷過一夜，一日比一日夜晚漸長。所以俗諺說：「一場秋雨一場寒，十場秋雨穿上棉。」

白露到了，天氣也漸漸變冷，時令要進入收和藏的階段，人體也是。適度的寒冷，會增強腎的功能，增強腎封藏的能力。腎主藏精，只要冬天藏得好，來年春天生發之時，自然朝氣蓬勃。因此我們要趕在冬天來臨前，著重在「養收」，讓身體更容易蘊藏更多的能量，以助來年的生發。 所以，我喜歡在春分、白露這兩個時間讓孩子吃轉骨藥。

▲當孩子出現第二性徵時，再以中藥適時轉骨。（圖／取自免費圖庫Pexels）

「第二性徵開始出現時」是關鍵

但是，不是每個孩子都是這個時間進入青春期啊！是的，所以我會建議男生在第二性徵開始出現的時候，配合中藥調體質。 簡單的說，就是陰毛或腋毛開始出現的時候再來轉骨。

女生從第二性徵開始出現，就可稍稍吃一點。如果怕吃過頭，導致生長板閉合，就等到月經來以後再吃。男生也是從第二性徵開始出現，才開始吃轉骨湯。但要留意的是，千萬不要一直吃、一直吃！轉骨湯吃個不停，很容易造成生長板過度刺激而加速閉合。

有的父母擔心，女兒月經來了，是不是就不會再長高？其實不用太擔心，現在的營養充足，蛋白質獲取容易，月經所損耗的養分，很容易補足。並不會因為月經來了，就完全沒有長高的空間了。

第二性徵何時會出現？

那我們怎麼知道第二性徵什麼時候會出現呢？賴醫師在這裡跟大家坦白──沒有別的訣竅，只有「用眼睛看」！小女生可能是胸部變大，小男生則是喉結長出來、變聲。如果爸媽觀察到孩子有「轉大人」的跡象，就可以考量一下是否需要吃轉骨湯。

當然，喝轉骨調理體質的同時，不建議持續吃中藥來長高，因為文武之道，一張一弛，治國如此，轉骨調體質也是這樣。要增加青春期的新陳代謝，促使生長板的增長，也要讓身體適當的休息恢復，這樣才能達到最好的效果。

但是在診間有更多人來問：「醫師，孩子的生長板已經癒合了，中醫有沒有辦法讓他再多長高一點？」這時候必須說，很多中醫信徒或爸媽們，要不是對中醫懷抱著無比綺麗的幻想，要不然就是希望能抓住最後一根救命稻草，但我也只能淡淡地說：「不好意思，過了這個村，就沒那個店了……。」

本文摘自《中醫爸爸40個育兒神招》／賴韋圳 （中醫師、兒科中醫代言人）／三采文化