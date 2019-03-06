暴飲暴食傷腎！慢性腎病有6大危險因子　預防掌握「3341原則」

▲徐千剛總裁與腎臟內科醫師共同呼籲拒絕腎臟病危險因子。（圖／大千綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

台灣洗腎人口的比率及每年新增加的洗腎人口比率都是全世界最高的， 苗栗市大千綜合醫院特為提醒民眾腎臟保健的重要性，於5日舉辦「打擊危險因子 掌握『腎』利人生」記者會，邀請腎臟內科醫師及營養師與民眾分享，慢性腎臟病的危險因子以及腎臟病友的飲食小撇步，現場也由復健師帶大家一起做養身健康操，幫助民眾保腎顧健康。

腎臟內科許哲維醫師表示，慢性腎臟病是腎臟因長期發炎、慢性疾病影響或尿路阻塞，導致腎臟產生永久性的病變。最常見的危險因子包含三高疾病（糖尿病、高血壓、高血脂）、暴飲暴食、濫用藥物或來路不明的偏方、高齡（55歲以上）、其他腎臟疾病問題等。

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▲大千復健科物理治療師帶民眾一同運動，也提醒民眾多運動保健康。（圖／大千綜合醫院提供）

許哲維醫師說到，罹患慢性腎臟病的症狀有貧血、疲倦無力、食慾不振、血壓高、蛋白尿、頻尿、水腫等。他建議民眾每半年就必須做一次尿液篩檢，因為多數的腎臟病人在腎臟病初期時是沒有感覺的，通常等到身體感覺不適時，很可能已經是腎臟病的末期，必須接受洗腎治療。

想要遠離腎臟病，許哲維醫師提醒掌握「三多、三少、四不、一沒有」原則，意即多纖維、多蔬果、多喝水、少鹽、少油、少糖、不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥、沒有鮪魚肚。

黃雅鈺營養師也對腎臟病友提出4項小撇步，1、三餐定時定量，2、避免大魚大肉，3、煮食清淡為佳，4、每日充足飲水，這些才是「腎」利飲食原則。

