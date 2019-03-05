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台灣洗腎人口比率全球第一　打擊危險因子掌握「腎」利人生　

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▲大千醫院院長徐千剛與腎臟內科醫師共同呼籲拒絕腎臟病危險因子。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲大千醫院院長徐千剛（後中）與腎臟內科醫師共同呼籲拒絕腎臟病危險因子。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

近年來，台灣洗腎人口的比率及每年新增加的洗腎人口比率，都是全世界最高的，健保支出在洗腎的醫療費用更高達433億元，是相當可觀的數字。有鑑於此，苗栗大千綜合醫院特別邀請腎臟內科醫師及營養師，與民眾分享慢性腎臟病的危險因子以及腎臟病友的飲食小撇步，現場也由復健師帶大家一起做養身健康操，幫助民眾保腎顧健康。

▲大千醫院復健科物理治療師帶民眾一同運動，也提醒民眾多運動保健康。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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▲大千醫院復健科物理治療師帶民眾一同運動，也提醒民眾多運動保健康。（圖／記者黃孟珍翻攝）

大千醫院腎臟內科許哲維醫師表示，慢性腎臟病是腎臟因長期發炎、慢性疾病影響或尿路阻塞，導致腎臟產生永久性的病變；最常見的危險因子包含：三高疾病（糖尿病、高血壓、高血脂）、暴飲暴食、濫用藥物或來路不明的偏方、高齡(55歲以上)、其他腎臟疾病問題等。

許哲維也建議民眾，每半年就必須做一次尿液篩檢，因為多數的腎臟病人在腎臟病初期時是沒有感覺的，通常等到身體感覺不適時，很可能已經是腎臟病的末期，必須接受洗腎治療。

許哲維醫師提醒掌握「三多、三少、四不、一沒有」原則，意即：多纖維、多蔬果、多喝水、少鹽、少油、少糖、不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥、沒有鮪魚肚。對於腎臟病友來說，飲食控制更為重要。

營養師黃雅鈺也提醒腎臟病友要注意：三餐定時定量、.避免大魚大肉、煮食清淡為佳、每日充足飲水等小撇步，才是「腎」利飲食原則。

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關鍵字： 大千醫院 洗腎 三高
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