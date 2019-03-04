女朋友不適合可分手，我跟你媽也一樣！喜翔化解兒子怨懟

圖／梁惠明 文／梁惠明



近來一部電影《老大人》的預告片，在不少人的社群網絡引發轉傳熱議。其中一幕老爸爸準備住進養老院，但看到院內插著鼻胃管和撐著支架的院友們走過面前，一時反悔驚要兒子帶他回家，卻被兒子怒甩掉手狠心離去，讓許多網友光看預告片就已淚崩。三屆金鐘獎最佳男配角得主的喜翔，飾演這名心力交瘁當場棄父而去的中年男子。說起拍攝這場戲的幕後，喜翔忍不住頻拭男兒淚，憶起了自己因胃癌過世的父親。

自稱台灣三害之一 他大半生讓爸爸傷透腦筋

外表看起來就像黑道大哥的喜翔，本名金介文，來自演藝世家。他的父親是資深戲劇導演、演員金超白，媽媽是出身霧峰林家的望族，家境不錯，但他真的從小調皮到大。

「小學的時候，我常常被老師綁在椅子上。」學生時代的喜翔堪稱過動兒，大小事都能吸引他的注意，老在上課時間隨意漂游，他笑說，「可能只要看到一隻蚊子蒼蠅飛進教室，我就跟在後面飛走了」，逼得老師只好把他綁在椅子上，「我也不在乎，這樣也很有趣啊。」

他的無厘頭調皮還有更誇張的。他說當年家住山邊，夏天不時會有蛇隻出沒，一般人嚇個半死，但他竟然曾在玩到滿頭大汗熱壞了的時候，抓蛇放進自己上半身衣服裡，「你要不要試試看，很涼快。」

爸媽對這個活力旺盛的孩子寵愛有加，只希望他「再怎麼樣也要混到高中畢業」，這點喜翔倒是做到了，不過在爸爸有生之年，也許這是他唯一完成父願的事。因為他的前半生，一團混亂許多年。

「那時候我像是台灣三害，颱風、地震、喜翔」，他透露自己即使混上高中，因為打架就換了9間學校，帶的傢伙不只是球棒而己，刀光劍影都沒在怕。還曾在高一時和人打架遭重擊右眼，又不敢告訴家人去就醫，結果視力慢慢退化，「30多歲有一天起床，右眼就看不見了，我現在其實是獨眼龍，外人都看不出來。」

請繼續往下閱讀...

（喜翔不但是三屆金鐘獎男配角獎得主，現實生活也戲感十足。圖片來源：梁惠明）

承襲了父親的表演才能，喜翔也開始演戲，但年輕氣盛，他依舊一言不合就和人起衝突，打架鬧事是家常便飯，每拍部片就惹惱一些人，再加上當時國內政治情勢也渾沌，爸媽選擇移民，喜翔也隨著家人準備赴美，「不過我是我們家最晚移民的人，」喜翔意味深遠眨著眼睛，「因為移民需要良民證，我捅的簍子太多了，很難辦下來，得用點關係，」他低聲說。

父子三代太相像 相處都走「一言不合+頂嘴」路線

即便到了美國，爸爸本想讓他去拿個學位念點書，但喜翔哪裡讀得下去，依舊渾渾噩噩度日，不時跑回台灣「玩耍」，這時倒是意外得子。「我本來不想有自己的小孩。因為我姊夫在小孩3歲時就過世，我只想好好照顧姐姐的兒子，一帶就十幾年，重心都在外甥身上，我自己的兒子是意外得來。」孩子出生後沒多久，喜翔和孩子的媽個性不合選擇分手。

雖然有喜翔媽媽和姐姐當後盾，但喜翔的兒子是早產兒，個頭太小沒人敢抱，他一個人把屎把尿扛起照顧之責。只是兒子漸漸長大後，開始埋怨父親讓他受盡沒有媽媽的苦，曾經幾度和喜翔大吵，還會怒摔他的電話，有一段時間父子總是劍拔弩張針鋒相對。

後來兒子長大交了女朋友，沒多久後兩人分手。喜翔趁這機會跟兒子說，『你看，你跟女朋友如果不適合就可以分手，我跟你媽也是一樣啊，為什麼你可以，我就不可以?』」喜翔一邊微嘟著嘴，歪著頭演繹當時的過程。

聽完爸爸的「謬論」，喜翔說，兒子突然笑了出來。說也奇怪，彷彿下了魔咒，解開父子長年心結，兩人的相處從此走上了可以說理溝通的「Men's Talk」階段。

但這樣的快樂情節，卻來不及演給自己的爸爸看。

「我照顧胃癌的爸爸，七年，光是醫藥費就是沉重的壓力。」喜翔只要說起爸爸，眼神就轉黯淡。

生日和父親忌日竟然同日同時辰

喜翔在《老大人》片中，幫劇中父親小戽斗洗澡擦身體，「我也這樣幫自己的爸爸洗澡，這場景就讓我想起過世的爸爸，他最後愛我的方式，是選在我生日那天離開人世。」

喜翔說，媽媽生他時難產，加上他自己個性也古怪，所以很不喜歡過生日。「我爸選在我生日同天、同個時辰走，這樣就不會再有人說要幫我過生日。」他眼望前方，相信這是父親對他表達的最後關愛。

即便他是唯一留在父親身邊守候照顧的家人，喜翔與老爸爸的對話，永遠陷在「怨言開始，頂嘴結束」的循環，親情總是卡在言語衝突裡，雙方都傷心卻無解，一如《老大人》劇情現世版。

演出《老大人》片中兒子送老父住進養老院的戲碼時，喜翔必須甩開反悔吵著要回家的父親雙手，獨自離開，這一幕讓許多人光看預告就糾結不已。談起這一段，喜翔低下頭，鴨舌帽下的他表情低沉，好半响無語卻嘆息，默默拭淚彷彿時空定格。

阿爸 您好嗎? 六旬浪子 心裡藏著懊惱悔恨

「後來拍我離開養老院，獨自走在長廊那場戲，我其實一直在想，如果當年我可以好好耐著性子跟爸爸說話，多一點同理心，不要老是頂嘴，是不是爸爸後來的日子，就能過得開心一點？我其實真的是希望他好好的……。」喜翔終於開口，哽咽的一字一句，像是說給自己聽。

「後來每到我跟爸爸的『同一天』，我都會到他靈前跟他說話，可是他魂魄沒有回來看過我。」

雖然喜翔自嘲這輩子應該不會改變遊蕩人間的生活模式，即使邁入60大關，行事作風依舊不時惹出爭議，絕對不是世人眼中的模範生。但喜翔試著以自己的方式，向父親致意。他把陸續拿下的三座金鐘獎都獻給爸爸，「我一步一步往你的夢想走去，我做到了，下次幫你拿座金馬獎！」

延伸閱讀：

支持兒子性向 讓人生看得更寬廣

張曼娟談9旬失能父：他怨我恨我，我沒遺憾

她與媽媽的和解之路 走了40年

湯志偉：最真實的幸福，是默默照顧家人

楊貴媚照顧中風母逾8年 學到常保年輕狀態3件事

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載