新手媽媽愛的困擾　乳腺炎上身

▲成大醫院一般外科黃建璋醫師指出，只要女性進入泌乳期，乳腺炎是隨時會找上門的，特別是會在親餵次數或擠奶次數驟減的時候發生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

30多歲的新手媽媽，沈浸初為人母喜悅時，某天發現乳房出現硬塊，且越來越腫大，後來連皮膚也出現紅腫相當疼痛，所幸並無發燒現象，她一開始在診所就醫，吃了口服抗生素和止痛藥，但1週後仍不見成效，經轉診到醫院診斷為「乳腺炎」，經接受清創引流手術，合併抗生素和退奶藥的治療，住院2週多後出院。

另有位20多歲的媽媽，在餵母乳後1年半左右，乳房有漲大的腫塊、疼痛，皮膚有大範圍紅腫，並有發燒、畏寒等情形，立即就醫接受抗生素和退奶藥的住院治療，輔以細針抽取膿汁，也在住院2週多後順利出院，而免除接受傷口清創的手術。

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成大醫院一般外科黃建璋醫師指出，根據文獻統計，乳腺炎發生的機率約為2成，其中5成左右的乳腺炎發生在哺育母乳後4週內；實際的情形是只要女性進入泌乳期，乳腺炎是隨時會找上門的，特別是會在親餵次數或擠奶次數驟減的時候發生。

例如：媽媽使用固定姿勢餵奶而導致某一區塊的乳汁蓄積、忘記餵奶、餵奶時間間隔太久、突然停止餵奶、乳量太多、穿著太緊的胸罩、乳頭有傷口或之前乳房有開過刀，抑或是寶寶有先天性口腔問題，如：舌繫帶等，使得寶寶吸吮能力變差，都會增加發生乳腺炎的風險性。

黃建璋醫師說，乳腺炎大部分是因為乳管阻塞後乳汁蓄積，進而引發後續的發炎反應而有腫痛的症狀；如果後續誘發細菌感染的情況，會變成乳房膿瘍，這時就需要積極的外科清創手術治療了。

黃建璋醫師表示，最佳也最簡單的預防乳腺炎方法，是定時且規律地將乳汁排空，也就是親餵寶寶；若無法親餵，也可用擠奶器或徒手將乳汁排空。而在親餵前先溫敷乳房，適度且溫柔地按摩，可以幫助乳房組織放鬆且有益於乳汁的排空。

如已有症狀出現，雖經自我照顧12至24小時仍不見起色，或是局部的紅、腫、熱、痛等情況加劇，甚至出現發燒情況，就應立即尋求醫療上的協助。一般的治療處理是先反覆性地以細針抽取膿汁輔助抗生素治療，最後才會是以外科清創手術為手段。

黃建璋醫師說，在乳腺炎期間，媽媽乳汁的微成分，比正常乳汁有較多比例的發炎反應物質及較少母乳成分，但餵給寶寶吃是沒有問題且安全的，除非從乳頭擠出來的是膿汁而不是乳汁。退乳的選擇並非有所必要，可以再跟醫師做討論。

黃建璋醫師指出，有一部分乳腺炎可能跟發炎性乳癌有關聯，如果有反覆性的乳腺炎，或久癒不良、甚至有皮膚潰瘍等情形，應該諮詢專業的醫療團隊。