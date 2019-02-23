抽菸惹的禍！他雙腿兩側血管全塞住　痛到走不了100公尺

▲江佳鴻醫師提醒抽菸是影響血管阻塞的重要原因之一，因此戒菸才不致影響身體健康。（圖／大千綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

65歲的廖先生是一位長年在國外奔波的商務人士，身體狀況良好也沒有慢性疾病，唯獨因業務所需，長期抽菸與喝酒，一年前，他開始覺得腳步變沉重且小腿痠痛，最後甚至無法步行超過100公尺。醫師表示，雖然血管阻塞的原因很多，但菸害是最為重要的因子，因此建議民眾盡早戒除菸癮，保障自身健康。

廖先生在大千綜合醫院心臟內科江佳鴻醫師的安排下，接受血管電腦斷層檢查以及口服抗凝血劑的治療，在電腦斷層檢查中發現，他的大腿兩側血管是完全阻塞的，往小腿的血流都是靠細小的血管從別的地方接通下來，所以這些血流無法供應小腿在運動時足夠的養分與氧氣，才會出現無法走遠的狀況。

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▲廖先生兩腿血管阻塞，導致血液不易下流（紅圈處），影響他行走能力。（圖／大千綜合醫院提供）

由於塞住血管的血栓非常的厚實，不易穿透並去除，因此江佳鴻醫師會同心臟外科李俊毅醫師為廖先生手術，將頑固的硬血栓逐一取出，成功貫通雙側血管，不需要額外接受人工血管繞道手術。手術完成的當晚，廖先生已可以自行散步超過100公尺的距離，後續門診追蹤也能像過去一樣活動，且不會有走不動或小腿痠痛的問題了。

李俊毅醫師表示，腿部的血管栓塞常發生在小腿，但雙側同時發生的機率非常少，若會發生雙側的血管栓塞，大多是因為心臟裡有大型的血塊產生，在心臟跳動的過程中掉下來，隨著血液流到腳上而卡住，且這類型的病人大多有心律不整的問題，同時血栓掉落及症狀的出現是很快速的。

▲李俊毅醫師認為，雙側腿部血管阻塞是非常罕見的狀況，應是長期抽菸及常搭乘長途飛機所致。（圖／大千綜合醫院提供）

江佳鴻醫師說到，在廖先生的狀況中，慢性的血管阻塞來自於慢性的血管發炎及多次長時間的搭乘飛機，由於病人本身有抽菸習慣，香菸中的有害物質滲透到血液裡引起血管發炎，造成血管表面出現不平滑坑洞及突起，加上血管發炎時會聚集許多細胞及血小板的堆積，越積越多之下血管就會完全被堵塞住。雖然血管阻塞的原因很多，但菸害是最為重要的因子，因此建議民眾盡早戒除菸癮，保障自身健康。