ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

抽菸惹的禍！他雙腿兩側血管全塞住　痛到走不了100公尺

ETtoday健康雲

▲江佳鴻醫師提醒抽菸是影響血管阻塞的重要原因之一，因此戒菸才不致影響身體健康。。（圖／大千綜合醫院提供）

▲江佳鴻醫師提醒抽菸是影響血管阻塞的重要原因之一，因此戒菸才不致影響身體健康。（圖／大千綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

65歲的廖先生是一位長年在國外奔波的商務人士，身體狀況良好也沒有慢性疾病，唯獨因業務所需，長期抽菸與喝酒，一年前，他開始覺得腳步變沉重且小腿痠痛，最後甚至無法步行超過100公尺。醫師表示，雖然血管阻塞的原因很多，但菸害是最為重要的因子，因此建議民眾盡早戒除菸癮，保障自身健康。

廖先生在大千綜合醫院心臟內科江佳鴻醫師的安排下，接受血管電腦斷層檢查以及口服抗凝血劑的治療，在電腦斷層檢查中發現，他的大腿兩側血管是完全阻塞的，往小腿的血流都是靠細小的血管從別的地方接通下來，所以這些血流無法供應小腿在運動時足夠的養分與氧氣，才會出現無法走遠的狀況。

請繼續往下閱讀...

▲廖先生兩腿血管阻塞，導致血液不易下流(紅圈處)，影響他行走能力。。（圖／大千綜合醫院提供）

▲廖先生兩腿血管阻塞，導致血液不易下流（紅圈處），影響他行走能力。（圖／大千綜合醫院提供）

由於塞住血管的血栓非常的厚實，不易穿透並去除，因此江佳鴻醫師會同心臟外科李俊毅醫師為廖先生手術，將頑固的硬血栓逐一取出，成功貫通雙側血管，不需要額外接受人工血管繞道手術。手術完成的當晚，廖先生已可以自行散步超過100公尺的距離，後續門診追蹤也能像過去一樣活動，且不會有走不動或小腿痠痛的問題了。

李俊毅醫師表示，腿部的血管栓塞常發生在小腿，但雙側同時發生的機率非常少，若會發生雙側的血管栓塞，大多是因為心臟裡有大型的血塊產生，在心臟跳動的過程中掉下來，隨著血液流到腳上而卡住，且這類型的病人大多有心律不整的問題，同時血栓掉落及症狀的出現是很快速的。

▲罕見雙側腿部血管全塞住，都是抽菸惹的禍。（圖／大千綜合醫院提供）

▲李俊毅醫師認為，雙側腿部血管阻塞是非常罕見的狀況，應是長期抽菸及常搭乘長途飛機所致。（圖／大千綜合醫院提供）

江佳鴻醫師說到，在廖先生的狀況中，慢性的血管阻塞來自於慢性的血管發炎及多次長時間的搭乘飛機，由於病人本身有抽菸習慣，香菸中的有害物質滲透到血液裡引起血管發炎，造成血管表面出現不平滑坑洞及突起，加上血管發炎時會聚集許多細胞及血小板的堆積，越積越多之下血管就會完全被堵塞住。雖然血管阻塞的原因很多，但菸害是最為重要的因子，因此建議民眾盡早戒除菸癮，保障自身健康。

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

關鍵字： 血管阻塞 大千綜合醫院 醫藥新聞
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

怕孩子吸二手菸...新手爸改抽電子煙　醫曝「殘酷真相」

解約首例！戒菸中心「詐領菸捐」　國健署2個月內了斷台灣流行病學會

戒菸海賺6萬！他一招「無痛存錢鐵則」爽帶老婆出國　網試用驚：存上癮

柯叔元抽了30年宣布戒菸！　只花40天斷菸癮…他1個字點出成功關鍵

愛愛會瘦！網友公認「最燃脂姿勢Top3」　73%瘦女每週要5次

無印良品礦泉水含致癌物　台灣3款商品開放民眾退貨

抽菸惹的禍！他雙腿兩側血管全塞住　痛到走不了100公尺

打耳洞擦薑黃？藥師：發炎有分體內外　傷口感染→抗生素才有效

擠出「爆漿粉刺」超療癒！醫曝：是粉瘤...圖解和青春痘差在哪

油切茶百百款　效果最好的是「這種」

讀者迴響

回到最上面