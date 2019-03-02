冬天「愛愛」不節制，春季易生病！專家傳授春天不生病祕方

作者：林貞岑、圖：pixabay

在春天，生病的人特別多，如何避免成為下一個受害者？

「固本最重要，」中醫師黃碧松認為，只要生活作息正常，保持好體力，再頑強的病毒細菌，都難以威脅人體。

中醫古籍《內經》提到：「冬不藏精，春必病溫。」精，泛指構成人體生命活動的基本物質，意思是說在冬天不注意保暖、疾病未治癒，或是熬夜、房事不節制、勞累等耗損身體的因素，累積到氣候回暖的春天，便會引發病徵。

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此外，現代小孩愛吃冰冷食物、不愛運動，「很多小朋友循環很差，常常生病，」中醫師吳建勳提到，冰冷食物會造成氣管、毛細孔收縮，千萬別在運動過後猛灌冷飲，平時也應培養持續運動的習慣。

如何對付春天伺機而動的病毒細菌？

加強免疫系統功能，首重腸胃功能的強健。中醫提到「脾胃為後天之本」，腸胃消化吸收功能正常，身體才有足夠能力抵禦外敵。

清代名中醫葉天士，治病一定先問患者消化功能及食慾如何，他認為飲食可以調和氣血順暢，是身體運作之本。

愛護腸胃第一招，就是減少腸胃的負擔。春天最適合清爽新鮮的綠色蔬菜及芽菜。油炸及重口味的食品如魷魚絲、餅乾等，容易刺激氣管，使發炎情形惡化，並不適合食用，黃碧松提到。

孩子胃口不好、沒有食慾，可將有香氣的蔬菜，如香菜、紫蘇和九層塔，切碎放進湯裡或菜裡，開胃又可預防感冒，吳建勳說。

中醫師田安然則建議，平時飲用四神湯來調整腸胃機能。四神湯中的茯苓和山藥，可以幫助消化，對於預防感冒也有不錯的效果。

熱騰騰的粥也是護胃良方。粥豐富營養，容易消化吸收，可保護胃氣，加速疾病復原。熱粥撒上有「天然抗生素」之稱的青蔥絲，再加上一點鹽（可化痰），是吳建勳居家對抗感冒的食療方。

《紅樓夢》裡講究養生的賈母，最愛喝白粥，每回酒宴上必定要求廚子為她準備一碗熱騰騰的粥品。

身上總是飄著淡淡的香草味，芳香療法老師陳秀麗習慣在孩子感冒時，泡一杯德國洋甘菊茶。

洋甘菊具鎮定舒緩作用，可以安撫孩子因感冒引起的腸胃敏感症狀。通常一個茶袋泡一杯水（250cc），加蓋20分鐘後飲用。幼稚園以下的小朋友一天半杯，國小以上則可飲用1杯，成人可加量至一天2杯。

多按摩，強化腎臟功能

此外，中醫認為免疫功能與腎系統（包含西醫的腎臟，以及生長、發育、生殖和老化功能）息息相關，當腎系統功能偏弱時，抗病能力下降，無法把病毒細菌趕出體外。

如果發現自己這陣子常常打哈欠和打噴嚏，「這是腎氣不足的現象，可能是快要感冒了，」吳建勳提到，尤其是有些人一回家就癱在沙發上看電視，一坐幾個小時，正好壓迫影響到腎循環，此時可以利用穴位按摩，強化腎系統功能。

首先搓熱雙手，用手掌輕輕地畫圈按摩肚臍正後方、後腰背、命門穴的左右兩側。下半身的運動如蹲馬步或是半蹲姿勢，也可以作用到命門穴，達到活化腎臟功能效果。

編按：此文為2012年發表，文中人、事、物背景或已有調整、變動，造成不便還請見諒

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