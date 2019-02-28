心臟疾病如未爆彈！控制壞膽固醇→持續用藥為保命重點

▲最新台灣研究：逾8成冠心症病人LDL-C超標。（圖／中華民國血脂及動脈硬化學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

血脂控制與心血管疾病發生息息相關，而針對高危險群患者來說，俗稱壞膽固醇的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C ）應該要控制在70mg/dL以下，然而根據台灣最新的冠心症病人追蹤研究發現，竟有超過8成的病人壞膽固醇控制不佳，心血管疾病就如同未爆彈隨時可能再發作。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長李貽恒指出，壞膽固醇（LDL-C ）是冠狀動脈心臟病的危險因子，有急性冠狀動脈症候群病史、曾接受心導管介入治療或外科冠狀動脈繞道手術的冠狀動脈粥狀硬化等高危險群病人，壞膽固醇數值應控制在70mg/dL以下是國際血脂治療趨勢。

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▲降血脂藥物健保給付條件再放寬：高危險群患者LDL-C逾70mg/dL可獲給付。（圖／中華民國血脂及動脈硬化學會提供）

李貽恒指出，LDL-C 若超過70 mg/dL，疾病再發率高達25%；而LDL-C 每降低39 mg/dL就可減少22%的心肌梗塞與中風的風險，已經裝上心臟支架病人再發生心血管疾病的機率也會隨之減少。

馬偕紀念醫院總院副院長葉宏一表示，台灣心血管疾病患者除了有年輕化趨勢，研究也發現，國內患者真正把LDL-C控制在70 mg/dL以下不到20%，等於大部分的人都沒有達到標準，至於要控制LDL-C，最重要的就是要持續用藥治療。

▲馬偕紀念醫院總院副院長葉宏一（左）與中華民國血脂及動脈硬化學會理事長李貽恒（右）。（圖／中華民國血脂及動脈硬化學會提供）

李貽恒表示，健保署自2月1日起放寬高危險群病人降血脂藥物治療給付條件，從LDL-C100mg/dL下修至70mg/dL，預計嘉惠超過3萬名病人。在未放寬給付條件前，LDL-C值介於100mg/dL與70mg/dL之間的病人只能自費用藥，給付規定改變後解決了這個治療斷層。

葉宏一也強調，即便數值控制達標，病人仍要持續治療、不要擅自停藥。研究顯示，若高危險群在血脂降到標準值後停藥，血脂便會在3-4個月內回升至服藥前的狀況，意即失去藥物保護效果，也同時增加心血管事件再發及死亡的風險。

另許多人誤以為透過清淡飲食便能降低血脂，葉宏一說，自己曾有患者因為更年期補鈣而攝取牛奶，但都是引用全脂牛奶，補鈣的同時也補油脂；另有患者是吃吻仔魚粥補鈣，但是小魚內臟也全數吃了進去，都在體內形成膽固醇，在飲食調整後，壞膽固醇才顯著下降。