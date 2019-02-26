台旅行團至菲律賓宗教活動遭染登革熱！為今年首起境外移入群聚

▲疾管署副署長羅一鈞說明近期鄰近國家疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

去東南亞小心登革熱！疾病管制署今（26）日公布今年國內首起境外移入登革熱群聚感染事件，中部一旅行團共11人本月1日至菲律賓宿霧等地旅遊及從事宗教活動，其中3人於2月13日、14日起陸續出現發燒、頭痛及肌肉痛等症狀，經通報檢驗陸續確診登革熱，研判為境外群聚感染事件。而今年到目前為止已經有65例登革熱境外移入病例，創下十年最高記錄。

疾管署副署長羅一鈞表示，地方衛生局已針對3人的住家及活動地進行孳生源清除、環境噴消及衛教等防治工作。截至目前其他8名同行團員均無疑似症狀，至於同住接觸者中，1人曾出現疑似症狀，但經檢驗已排除感染，其餘接觸者將持續監測至3月17日。

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根據疾管署監測資料，今年截至2月25日已累計65例登革熱境外移入病例，個案感染地以東南亞國家為主，其中又以越南20例、印尼17例、菲律賓11例為多，羅一鈞說，境外移入病例已經創下十年同期最高季物，過往1~2月很少這麼多病例，分析可能與暖冬，東南亞地區的天氣持續炎熱有關。而這也影響到台灣，國內今年已經出現首例的本土病例，後續疫情發展疾管署會持續掌控。

疾管署提醒，菲律賓今年已累計近1萬8000例登革熱病例，75例死亡，為去年同期1.3倍，其中以中維薩亞斯區、卡拉加區及東維薩亞斯區最多；印尼今年累計也超過2萬3000例，207例死亡，其中以東爪哇省、西爪哇省及東努沙登加拉省為最多，且新加坡、越南、馬來西亞、泰國、中國大陸、柬埔寨及寮國疫情也都比往年嚴重，今年病例數均超過去年同期的2倍以上。

疾管署呼籲，民眾至登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門的房舍等；返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。