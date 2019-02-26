35歲媽寶男「1分鐘GG」倒頭睡！女友淚求5字：不想淪洩慾工具



▲媽寶男友愛愛1分鐘繳械，讓女友淚喊「我好想高潮！」。（圖／達志／示意圖）

文／性心健康美學

已經正式關注自己性健康狀態超過3個月的星野，是35歲工作穩定的上班族，與30歲的若薇交往三年，他提到3個月前若薇被迫結束了5年的工作後，兩人關係就一直不是很好，感覺疏離不少，性生活更慘…….這是星野的第2堂課，在上一堂課程結束時，我請星野無論如何為了兩人的幸福，要說服若薇前來。因為我在性史蒐集評量時發現，兩人的互動問題似乎不小……



我讓星野聊聊自己…..我從小到大都很聽父母的話（符合父母期待要求），包括讀哪所學校、選什麼科系甚至買房子地點.....我就是這樣聽話的小孩，但不代表我沒有想法，星野說完立即補上這句！那你對父母的安排或期待有何想法？我問。



也沒什麼啊，反正只要他們認為對我好，我就會先接受。那你曾經反對或抗拒過別人的要求嗎？我再問！其實即使我不想，我也很少表明。嗯，感覺你是一位有逆來順受特質的人…..以上這些對談是第一次諮詢時所言。



因為家族遺傳星野年紀輕輕就有了高血壓，但尚未開始服藥，加上抽菸、工作壓力大和缺乏運動，整個人看起來應該有近50歲。星野來中心求助問題是陰莖勃起後，很快就軟桿，當小弟弟硬度可以進入陰道時，龜頭又非常敏感，所以很快就射了，大約1分鐘吧……



▲個案陰莖雖有達到帶皮香蕉硬度，但卻容易受到心理壓力而疲軟。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）



從星野的自陳問卷中可以了解，說自己性慾普通但卻又每天想做愛或自慰，造成原因是在射完精進入不應期時（對性慾暫無反應）和性愛受挫連結所致，每次做完對自己表現產生不滿意的感受，待下次慾望來時瞬間勾起前段不愉快的經驗，於是以為性慾普通但實際上是念頭抵制、壓抑性慾，不想做愛但還是做了，這種性需求慾望與不佳經驗的衝突，不處理會讓性問題惡化。另外，星野陰莖硬度為帶皮香蕉（充血率75%），這等級很容易因為情緒、壓力、體力而發生疲軟現象，造成性行為中斷，另外我也發現他晨勃狀況也少，我提醒去檢查心臟或高血壓問題（需要先醫療確診），若有開立藥物，也應該要跟醫師表明自己有陰莖硬度問題。

處理心因性性問題，首先要先評估疾病、生理方面的器質性因素，但一些狀況可容許同時進行，星野就符合這樣的做法。

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第2堂課

這天晚餐後，星野與若薇同時來到中心，30歲的她外表有著溫柔的氣質，臉上雖然掛著微笑，但因為最近遇上工作問題，臉上有一種不開心的感覺，也能明白她帶著些許的不願意而來……我回以微笑開口說：「謝謝若薇今天可以來，相信星野花了不少心力做邀請，但我想這是一個很棒的契機，希望妳們在心裡由衷感謝自己做出這樣的決定。」許多華人在情感和性較羞於談論，面對需要勇氣，所以我會對一起來的個人／伴侶致上感謝之意。

通常我都會先進行伴侶會談，再分開做必要的談話，我也相信個別談話將是解決彼此問題的重要時段。由於初始是星野獨自前來，也從其口中知道他想處理的方向——陰莖硬度與早洩問題。但臨床敏銳度告訴我，案情並不只是行為習慣或射精控制問題，或許他們正面臨著親密關係相處的挑戰。我請若薇花幾分鐘填寫問卷，讓我了解她的性生理與心理、情緒的狀態（包含她失業的壓力與抒發方式），這其中可能也隱藏讓星野軟桿和早洩的原因。

我明白有些影響的核心因素，需要從伴侶方面得知。



▲男友平時只關注自己的問題，卻讓女友長期面對得不到高潮的窘境。（示意圖／CFP）



最後一堂課

看到星野來到最後階段，從他臉上表情和肢體的輕鬆樣，可以明白這些日子兩人在性生活和親密關係的進展，雖然第4、5堂課若薇並沒有前來，但畢竟星野是擔任主動的角色，這在伴侶關係修復上非常重要，至少有一人想做這件事，處理彼此的疏離或僵化就有可能獲得解決，這都要感謝自己在關係中，看見自己的需求和期待的情感模式，並做出想處理的抉擇。

覓得緣份、相愛不易，相處更難，彼此已經一起度過幾年時光，更應該要珍惜。

其實，在若薇溫柔的外表下藏著過往壓抑的情緒，面對星野平時關注自己的不足和早洩，讓她長期得不到性愛該有的高潮愉悅，而過程的草率和事後的倒頭睡，也讓自己覺得只是洩慾工具，這些對性愛不滿足的情緒在面臨失業風波中強烈地爆發出來，吵架提分手更是家常便飯，但我發現若薇重砲的背後，其實不是要分離，而是對性愛和互動的不滿及抱怨，這些情緒會造成不安恐懼的反擊，讓兩人面臨關係的危機。



第二堂課我與若薇單獨會談後，並請她再來一堂課。因為我將為他們量身訂製親密關係課程，這些課程將有助於修復和維持甚至增加愛意，還有高潮觸發的性感官探索課，不過都需認真練習！而問若薇對性愛高潮的看法時，她回答「沒期待，就不會失望！」我慢慢地說出：傾聽自己內心的聲音。她深呼吸一下，眼中泛紅說：我想要高潮。雖然短短5個字，但我懂！

學習表達需求是非常重要的一環，我會將這訊息，完整的告訴星野，讓他明白親密關係中，除了自己之外，伴侶的性滿足也不容忽略。

而星野呢！逆來順受的特質，讓他在與伴侶平時互動的摩擦和爭吵指責、怨懟都全數吸收，確實也在心理造成不小的創傷，但他亦不明白自己忽略了伴侶對性高潮的需求和關係互動的感受，還有對性愛認知不足、體貼、技巧也全沾不上邊，尤其問到性愛知識來源，是從A片及和同學討論A片後學習而來，這些不適當的部分，需要在課程中去釐清、獲取。



最後，星野最關心的陰莖硬度和早洩問題，可以從親密關係逐步的修復，並同步學習放鬆、減敏、增敏課程，以改善射精控制和容易軟桿的問題，至於性愛技巧絕對是讓彼此在性生活中，提升個人性愉悅和雙方滿意度的一個重要階段！重點是星野在這堂課學得非常認真，他雀躍的心情也讓我感到很開心。

此刻我由衷地祝福他們，能持續幸福下去。

性健康諮詢師：性心健康美學中心－親密Eason／鄭義鑫

擁有亞洲唯一【人類性學研究所】碩士、【ACS美國大學國際性學家學院】執業性學家、【中國心理諮詢師】之資歷，曾受過人類性學兩年學術理論、技巧與業界醫院性福門診、性健康中心完整實習訓練，將視您為家人般，非病患及個案，提供您最專業、溫暖的服務。

本文經授權轉自：《還自顧自的爽？小心女友爆炸，趕快請教性學專家》