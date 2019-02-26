他胸背痛到像被刀割　高血壓引起「急性主動脈剝離」險喪命

▲急性主動脈剝離影像。（圖／童綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

68歲的杜姓男子一年到頭不斷電的工作導致長期睡眠不足，日前晚上洗澡洗到一半，突然感覺到脖子後方莫名的疼痛，像是被人使力抓住脖子用力向上舉，洗完澡後沒多久疼痛加劇，變得像是被刀子切割胸口和背部，當下痛得冷汗直冒，就醫檢查後才發現，竟然是高血壓引起的「急性主動脈剝離」差點喪命。

起初，杜男至住家鄰近的醫院急診，但無法確診真正病因，後來杜男的兒子因擔心爸爸的狀況，決定將其轉入台中童綜合醫院詳細檢查，經急診醫師會診心臟外科吳清文主任，透過電腦斷層掃描檢查，確診為急性主動脈剝離，隨即安排手術，術後約一週順利出院。

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▲大部分的急性主動脈剝離都起因於高血壓。（圖／童綜合醫院提供）

杜男說到，自己一直以來都有抽菸喝酒的習慣，血壓也偏高，沒想到疾病來的這麼突然，在鬼門關前走一遭後，未來將盡量減輕不必要的工作負擔，戒除惡習，好好保養身體。

吳清文主任表示，主動脈剝離是會快速致命的危險疾病，必須盡速治療才能提高病人存活率，造成主動脈剝離的因素是血管內膜層破裂，血液流入內膜破裂處形成假腔，因為假腔僅靠結構疏鬆的血管外層支撐，所以血管破裂導致大量出血的風險很高。這次個案出現的主動脈剝離處在升主動脈，升主動脈處因為需承受較大的血流衝擊力，隨時會有血管破裂的危險，所以才緊急安排進行主動脈剝離重建手術。

吳清文主任提醒，大部分的急性主動脈剝離都起因於高血壓，病人的典型症狀為像撕裂傷一般的劇烈的胸痛或背痛，民眾平時應保持清淡的飲食，戒除菸酒和保持生活作息正常，並定時安排健康檢查，注意保養身體才能避免不必要的致命風險。