準炸！從「惡夢中會出現啥妖怪」曝你的弱點...外星人＝寬容



▲你的惡夢中出現了一個妖怪，那你覺得這個妖怪會是什麼樣子呢？（示意圖／記者謝婷婷攝）



國際中心／綜合報導

如果你今天做了一個惡夢，夢中有個妖怪，那你覺得會是什麼樣的妖怪呢？占卜、塔羅牌專家Ayane Oshiba就在日本網站《Uranaitv》和大家分享一個超準的心理測驗，只要從外星人、貓妖、毒蛇和殺人魔中選出一個你覺得會出現在自己惡夢中的妖怪，就可以看出你的弱點在哪，如果你選擇的是外星人，就代表你缺乏寬容的心！

★測驗結果揭曉：

A.外星人－寬容

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來自廣闊宇宙的外星人就是你腦中思想的一種象徵，如果你認為惡夢中會出現外星人，就代表「寬容」對你來說是一種弱點，只要別人一不小心做錯某件事，你可能就會很難原諒，因為你很害怕原諒對方後，對方可能還是會繼續犯同樣的錯誤。

因此，Oshiba建議，你在待人處事上要學習「寬容一點」，這樣自己的壓力也比較不會這麼大，心情也會比較放鬆。



▲只要你願意學會「寬容」，那麼你肩上扛的壓力就比較不會那麼重。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



B.化貓（貓妖、貓精，也就是由貓咪變成的一種妖怪）－行動力

貓咪喜歡到處跑，不斷改變或是尋找自己最喜歡的地方，這其實就是一種「行動力」的象徵，而你覺得惡夢中會出現貓妖，那就代表你的弱點就在於行動力。就算你有想做的事情，你也就只會在腦海中想一想，並不會起而行。

但你知道嗎？「時機點」對於做事情來說很重要，如果你真的腦海中出現了「我想幹嘛幹嘛」的唸頭，就別猶豫了，去做吧！只要能夠一點一滴慢慢實踐，不僅你的行動力會增加，有一天，你也可以完成自己訂下的目標。



▲如果你有想完成的目標，就拿出行動力去做吧！（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



C.毒蛇－攻擊力

用自己口中的毒素阻止敵人行動，是毒蛇帶有「攻擊力」的象徵，如果你選擇的惡夢妖怪是毒蛇，那就代表你本身缺乏「攻擊力」，就算有人以不公平的方式對待你，你也會悶不吭聲，繼續讓別人欺負你。

Oshiba提醒你，有時候「攻擊就是最好的防守」，為了保護你自己的權益還有心靈上的健康，如果別人的某些事情和行為讓你感到非常不喜歡，就請你直接說出來，不要總是憋著不說！



▲攻擊就是最好的防守，若是他人以不公平的方式對待你，請你不要悶不吭聲。



D.殺人魔－決心

帶有攻擊性和視殺人為喜好的殺人魔代表的是「決心」，如果你認為在惡夢中會出現的是殺人魔，那就表示你缺乏下決心的力量。因為你的心可能疲憊又乏味，所以你不能馬上判斷每一件事情並且做出決定，這可能會是你做事經常失敗的理由。

因此，Oshiba建議，一旦你設下了目標，就請你要拿出決心好好做，就算過程失敗了也不要輕易放棄，只要你願意努力，相信有天一定可以看見成果。



▲一旦你設定好目標，就要拿出決心好好做，不要半途而廢。