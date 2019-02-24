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難瘦想哭！減肥失敗「4殘酷原因」曝光...竟跟甲狀腺有關？

點評:很想睡覺的時候真的會很想吃東西ㄟ＠＠
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▲量腰圍,減肥,小腹,變瘦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲明明都有運動、控制飲食，卻還是瘦不了嗎？可能是你身體藏有一些健康問題！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

該注意了！相信只要減肥過就一定知道，減肥的過程緩慢又艱辛，真的需要很多決心和努力才有辦法獲得姣好的身材，但是如果你發現自己都有乖乖運動，也有做好飲食管理，但是體重機上的數字卻依然沒有改變，那就代表可能是身體藏有一些健康問題。對此，國外網站《Indiatimes》就列出減肥總是失敗的4個關鍵原因，若是甲狀腺的功能減退，可能就會導致體重增加，反而瘦不了！

明明很努力了，減肥卻還是失敗的4個關鍵原因：

1.甲狀腺問題

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甲狀腺是人體頸部產生甲狀腺激素的腺體，有助於調節人體的各種重要系統。甲狀腺會使用人體消耗食物中的「碘」來產生2種激素，為三碘甲狀腺原氨酸和甲狀腺素。

如果腺體產生的荷爾蒙太少，就會導致甲狀腺的功能減退，進而造成體重增加，而且人體的新陳代謝功能可能也會跟著變差。

▲喉嚨痛,甲狀腺。（圖／記者周姈姈攝）
▲甲狀腺的功能若是減退，可能就會讓體重增加。（示意圖／記者周姈姈攝）

2.壓力太大

壓力和肥胖是會互相影響的，目前已經有許多研究都證實這點。當你的身體處於慢性壓力下時，會釋放出一種稱為「皮質醇」的激素，而這種激素會升高血糖的水平。

若是皮質醇釋放過多也會出現許多問題，可能會導致腰部脂肪堆積，而壓力過大也會引起「情緒化飲食」，可能會害你暴飲暴食，結果最後體重又增加，減肥只能宣告失敗。

▲▼胖,宅男,肥胖,減肥,吃飯,漢堡,速食。（圖／免費圖庫pakutaso）
▲壓力太大會引起情緒化飲食，會害你暴飲暴食，吃進許多熱量。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，下同）

3.胰島素抵抗

人體攝取的食物會被分解為「葡萄糖」，這會刺激血糖水平，接著胰腺會檢測人體系統中的葡萄糖並釋放出一種稱為「胰島素」的激素；當胰島素正常工作時，就會把葡萄糖引去正確的地方，像是肝臟和肌肉。

但是，如果你有胰島素抵抗的問題，那就代表你的胰島素受體無法識別胰島素，因此，過多的熱量就會轉換為脂肪，這會導致體重增加，而這些問題通常都是因為攝取精緻碳水化合物引發的，像是白麵包、義大利麵、披薩或是含糖飲料。

▲胖子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）
▲如果你有胰島素抵抗的問題，就會造成過多的熱量變成脂肪，導致體重增加。

4.睡眠被剝奪

每天睡7～8小時是維持健康的必要條件，如果你只有一天沒睡飽，還不至於會有發胖的危機，但是如果你常常熬夜、很晚睡，那麼體重就一定會增加。目前國外已經有許多研究發現，睡眠品質差和肥胖之間的關係；此外，昏昏欲睡的大腦會更加渴望吃東西，進而導致暴飲暴食。

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）
▲長期熬夜或是睡眠品質差，可能都是害你變胖的兇手。（示意圖／記者謝婷婷攝）

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關鍵字： 減肥 減重 瘦身 甲狀腺健康 胰島素抵抗 睡眠 熬夜 壓力大 肥胖 健康百科
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