打耳洞擦薑黃？藥師：發炎有分體內外　傷口感染→抗生素才有效

▲打耳洞應注意清潔避免感染，示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



撰稿：洪巧藍

諮詢專家：藥師公會發言人／藥師張文靜

Q：請問打耳洞可以擦薑黃嗎？

藥師公會發言人、開業藥師張文靜表示，薑黃主要針對為體內發炎，以口服為主，若為耳洞等傷口，建議應該維持清潔，建議使用抗生素藥膏來避免傷口感染。

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張文靜表示，發炎有分體內和體外，體內發炎主要是類似睡眠不足等造成火氣大情況，至於體外則為傷口外來細菌感染。薑黃目前被討論有消炎的效果主要是針對體內發炎，以飲食攝入方式較為常見，但尚沒有直接證據可以解釋要有多少劑量薑黃可以達到何種程度的發炎控制。

至於打耳洞因為有小傷口在，張文靜說，若處理不當恐怕會造成發炎、感染，屬於體外的感染類情況，還是建議應該從維持清潔做起。可以使用優碘來維持傷口清潔，如果擔心色素沈澱也可以使用白藥水，至於抗生素等殺菌效果的藥物，可以作為預防用途塗抹，也或者當發現傷口有紅、腫等感染情形發生時使用。

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