你敢喝「青花菜咖啡」嗎？研究：減肥超給力...整天營養都補滿



▲青花菜咖啡能讓人體補充一整天所需的營養素，還有助於減肥。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

焦糖、香草口味的咖啡你都喝過了，那你敢喝「青花菜咖啡」嗎？一間位於澳洲墨爾本的咖啡廳Commonfolk創新推出「青花菜咖啡拿鐵」，店家在咖啡中加入磨成粉的青花菜，不僅能讓你攝取到一整天必需的營養素，更可以達到減肥的功效！

綜合國外網站《Femina》和《Science Alert》指出，澳洲聯邦科學與工業研究組織和非營利組織澳洲園藝創新機構的研究報告發現，有高達51％的澳洲成年人每天的水果攝取量都不夠，甚至還有2／3以上的成年人蔬菜量攝取不足；針對蔬菜、水果攝取不足的問題，研究人員認為，「青花菜粉」能夠改善，而且還可以為減肥帶來益處。

青花菜拿鐵的製作方法

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青花菜拿鐵的製作方法絕對不是把青花菜直接丟入咖啡中！青花菜粉末的製作使用了一整顆青花菜，在將青花菜乾燥、磨成粉之前，青花菜還會先經過特殊的處理方式，這樣才能確保製作好的青花菜粉可以保存青花菜原有的色澤、風味和營養。

如果你平常就不是那麼喜歡吃青菜，那麼青花菜拿鐵可以幫助你補充足夠的營養素，因為兩湯匙青花菜粉就等於是一份蔬菜量。



▲青花菜要先經過乾燥以及磨成粉的過程，才有辦法添加到咖啡中。



青花菜的營養價值

青花菜能夠保護你免受心臟病或是癌症的侵襲，而且也擁有減肥的功效。此外，如果你每天都會喝咖啡，那麼將青花菜粉加入咖啡中就會有事半功倍的效果，那假如沒有喝咖啡的習慣呢？《Femina》建議，可以把青花菜粉添加到冰沙、水果、燕麥或是沙拉中。

至於抗癌的部分，《劉駿耀等名人癌逝！「抗癌明星」青花菜...這樣煮功效多3倍》指出，青花菜含有一種優秀化合物「硫配糖體」，可以說是抗癌的明星，但是硫配糖體本身並沒有任何活性，必須利用蔬菜本身的酵素，經過一連串的水解反應之後，才會生成一系列對於人體具有功用的產物。

但是，硫配糖體與酵素存在蔬菜的不同部位之中，只有在經過切碎、煮熟，細胞遭到破壞之後，兩者才會相遇並產生對人體有益的分子。另外，還有實驗已經證明煮熟後的青花菜，抗氧化力會高出3倍以上。



▲除了可以減肥之外，多吃青花菜還可以預防心臟病和抗癌。



青花菜的減肥功效

青花菜的卡路里含量很低，而且還含有人體必需的營養素和纖維，能夠長時間維持飽足感，其中青花菜中存在的微量營養素也會透過分解脂肪進而減輕體重。

一杯青花菜就可以提供人類每日所需的100％維生素C和維生素K。根據2017年《The Journal of Nutrition》發表的一篇文章指出，維生素C含量低的人消耗的脂肪比較少，而維生素C含量較高的人通常都會擁有數值較低的體重；此外，青花菜也是葉酸、維生素A、維生素B－6和鉀的良好來源。

此外，「低能量密度食物」也是減肥計劃的關鍵，而青花菜就是其中之一。由於青花菜的卡路里很少、纖維含量也很高，而纖維可以吸收水分並膨脹，讓飽足感維持更長的時間，這樣就比較不會暴飲暴食。



▲青花菜的熱量低，而且還含有纖維，能讓飽足感時間拉的更長。



青花菜粉是一種新興食品

青花菜公司Fresh Select執行長John Said表示，「青花菜粉」是新興食品的趨勢，而澳洲人的蔬菜攝取量普遍不足，因此澳洲農夫也可以把握機會提高青花菜的產量和永續性轉換市場，更重要的是，青花菜帶給人們更健康的生活方式。