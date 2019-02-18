「達文西手術」切腫瘤傷口小出血少　病友激推感謝醫師讓他重獲新生

▲童綜合醫院舉辦2018年達文西年終研討會暨病友聯歡會。（圖／童綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

「出血少、傷口小、復原快」是達文西手術的優點，台中市童綜合醫院使用達文西手術系統，2018年個案數量突破500例，院方舉辦2018年達文西年終研討會暨病友聯歡會，邀請20位曾接受達文西手術的病友出席並分享治療心得，一名病友感謝院方透過達文西手術方式切除腫瘤後，讓他重獲新生。

50歲蔡小姐說到，腎臟及肝臟都被發現腫瘤，經歐宴泉副院長和余積琨醫師先後接力施行達文西手術切除腫瘤，至今術後恢復良好；另一位61歲劉先生指出，因罹患攝護腺腫瘤，PSA指數也過高，和歐宴泉副院長討論後，決定接受新輔助治療縮小腫瘤及防止腫瘤擴散，半年後再接受達文西手術切除腫瘤，目前腫瘤沒有復發跡象，重獲新生。

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▲歐宴泉副院長示範達文西手術操作。（圖／童綜合醫院提供）

童綜合醫院副院長歐宴泉表示，個人達文西手術次數已破2千次，達文西手術可適用於泌尿科、耳鼻喉科、婦產科、大腸直腸外科、一般外科、小兒外科等多個科別，傷口小恢復快，可保留更多健康的神經及血管獲得更好的效果。

童綜合醫院採用達文西手術機型第四代XI，可合併使用超音波螢光顯影定位、手術連動床、單孔氣密式充氣機等高階醫療設備輔助，讓手術時血管標記更明顯、手術時間再縮短、手術更安全，使達文西手術的優點可以獲得更佳的發揮。

▲達文西機械手臂手術台。（圖／童綜合醫院提供）

達文西團隊可提供的不僅是腫瘤切除的醫療技術，而是一個「Total Solution」（總體解決辦法），例如考量到病人的預後情形，醫師在夾血管時也會視手術情形採用冰花降溫，以達到減緩新陳代謝速度，保護病人的腎臟，另外像是病人腫瘤已經擴散或是腫瘤面積過大，並使腫瘤體積縮小，醫師就會建議採用新輔助治療的方式先控制住腫瘤擴散，待醫師評估可施行手術時再行切除，達文西團隊提供全面的整合性腫瘤治療，病人可與醫師討論最合適的治療方式，不必因求診多科而延誤治療。

▲達文西泌尿科團隊合照。（圖／童綜合醫院提供）