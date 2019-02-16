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日本旅遊注意！麻疹、德國麻疹疫情雙雙拉警報

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▲▼關西國際機場,出境大廳,日本旅遊。（圖／記者季相儒攝）

▲日本旅遊，資料照。（圖／記者季相儒攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本近來麻疹、德國麻疹疫情嚴重，疾病管制署今（16）日表示，今年日本麻疹案例數創下六年同期新高，疫情以關西地區為主；另東京和福岡一帶也有德國麻疹疫情發生，疫情是五年同期新高。228連假將至，提醒民眾近期計劃前往當地，可於出發前先評估接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；不確定是否具德國麻疹抗體的孕婦，及未接種疫苗或未滿一歲的嬰幼兒應儘量避免前往，以確保健康。

依據監測資料顯示，日本今（2019）年至第五週（1/28-2/3）累計148例麻疹病例，為2013年以來同期最高，病例分布以三重縣49例最多，其次為大阪府43例；另該國去年發生德國麻疹疫情，全年病例數約2,900例，為近10年次高，且該起疫情延續至今；今年至第五週（1/28-2/3）該國累計367例德國麻疹病例，以東京都101例最多，其次為神奈川縣57例及千葉縣37例。

疾管署強調，麻疹與德國麻疹傳染力極強，其中孕婦於懷孕前期感染德國麻疹，可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡，尤其在妊娠首3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90%的機率受到感染。

預防麻疹與德國麻疹最有效的方式為接種MMR疫苗，目前國內提供滿1歲及滿5歲的幼兒各一劑公費MMR疫苗；15歲到49歲的育齡婦女若經檢測為德國麻疹抗體陰性，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所接種一劑公費MMR疫苗；其他民眾如為1981年(含)以後出生之成人且計劃前往日本，建議出發可先洽醫師評估自費接種一劑MMR疫苗。

此外，孕婦及未滿1歲的嬰幼兒也是感染高危險群，應避免前往當地；如必須前往，6個月以上未滿1歲的嬰幼兒可於出發2週以前自費接種一劑MMR疫苗。而由於孕婦不可接種MMR疫苗，如須前往當地，出發前請先與醫師諮詢確認有無德國麻疹抗體及是否適合前往，在當地務必戴口罩、勤洗手，以降低感染風險。民眾返國後如有發燒、出疹、咳嗽、流鼻水、結膜炎等疑似症狀，應儘速戴口罩就醫，並告知旅遊史與接觸史，以利及早通報及治療。

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關鍵字： 旅遊疫情 疾病管制署 麻疹 德國麻疹
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