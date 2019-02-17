快去找！藏在廚房裡的「11超級食物」曝...鷹嘴豆＝減肥神器



▲你也許沒有注意到，其實廚房中藏有一些超級食物，能促進你的身體健康。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

你知道嗎？其實你身邊可能藏有許多「超級食物」，只要多吃就能為身體帶來許多益處。對此，國外網站《Bright Side》就整理出隱匿在廚房中的11種超級食物，原來高麗菜可以調節腸胃蠕動，燕麥能夠降低罹患心臟病的風險，而鷹嘴豆會是減肥的好幫手，趕快去廚房找這些食物來吃吧！

隱藏在廚房中的11種超級食物：

1.橘子

橘子含有黃酮類化合物，能夠降低女性缺血性腦中風的風險。此外，橘子也含有維生素C，有助於對抗皮膚損傷、減少皺紋以及讓皮膚變的更有質感；更重要的是，橘子也富含纖維，可以有效改善消化系統的功能，讓你充滿飽足感，對於減肥十分有幫助。



▲由於橘子富含維生素C，因此能提升皮膚的質感。



2.香蕉

香蕉含有能夠調節血糖的纖維「果膠」，而多吃香蕉也可以降低罹患心臟病的風險，因為香蕉是鉀的重要來源。此外，香蕉還含有纖維，能夠幫助你減肥，促進體內排出多餘的廢物。

3.全脂優格

優格含有能夠讓骨骼維持健康的鈣，另外，優格也含有蛋白質，對於肌肉結構和大腦功能來說非常重要，而且優格也是維生素D的良好來源。甚至國外還有一項研究指出，優格是相當有效的癌症細胞生長抑制劑之一。



▲優格含有鈣，能讓骨骼維持健康。



4.發酵蔬菜

發酵過的蔬菜是益生菌的來源之一，可以改善腸道菌群，讓腸道能夠保持健康和平衡，而且腸道好菌不僅有助於消化系統的功能，更可以產生95％人體需要的血清素，這是一種會影響情緒、消化甚至是睡眠的神經化學物質。

5.高麗菜

高麗菜含有可溶性和不溶性纖維，不僅可以調節腸胃蠕動，更能為腸道中的有益細菌提供能量，並降低膽固醇。此外，高麗菜也有助於調解血液循環，以及幫人體補充維生素C和抗氧化劑。



▲高麗菜不僅可以調節腸胃蠕動，更可以調解血液循環。



6.雞蛋

如果你不吃肉，那麼雞蛋會是良好的蛋白質來源，而且雞蛋還可以讓壞膽固醇變好膽固醇。更重要的是，雞蛋還富含「膽鹼」，能夠維持大腦的結構和發育；此外，雞蛋也含有葉黃素、玉米黃素和抗氧化劑，可以保護眼睛的健康，進而預防白內障或是黃斑部病變的問題。

7.蜂蜜

蜂蜜擁有抗氧化劑和抗菌的特性，能夠增強免疫系統，讓人體更能對抗外來的細菌和病毒。此外，蜂蜜還含有一種有機化學物質「多酚」，能夠透過腦細胞中的氧化應激來抑制和對抗憂鬱症。



▲蜂蜜能夠增強人體的免疫系統、對抗憂鬱症。



8.燕麥

對於素食者來說，燕麥會是很好的蛋白質來源，而且燕麥也含有大量纖維，不僅可以促進身體排出多餘的廢物，也能夠預防大腸直腸癌，甚至還可以減少血液中存在的壞膽固醇來降低罹患心臟病的風險。

9.菠菜

菠菜含有豐富的鐵，以及能夠對大腦和心理結構帶來益處的氨基酸，並有助於控制憂鬱症。此外，菠菜還含有鎂，能夠調節人體的新陳代謝、維持肌肉構建以及讓血壓保持平衡，而且菠菜也充滿纖維。



▲菠菜富含鐵、鎂和纖維，不管對於大腦還是心理健康都能帶來益處。



10.鷹嘴豆

鷹嘴豆不僅富含蛋白質，就連纖維含量也很高，能夠改善人體的消化功能。國外一項研究指出，如果你想減肥，鷹嘴豆會是控制食慾的好幫手；此外，還有研究發現，鷹嘴豆也含有某些細胞的生長抑制劑，能夠達到預防癌症的功效。

11.藍莓

就和橘子一樣，藍莓也含有黃酮類化合物，可以有效預防女性身陷缺血性腦中風的風險，而且藍莓也富含維生素C，能讓皮膚的質感變的更好。更重要的是，藍莓也是大腦的益友，因為藍莓可以改善運動控制和認知功能。