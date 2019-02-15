愛了就不放手！「3大星座」對感情死心蹋地...射手意外上榜

點評: 你也是這些星座的其中之一嗎～



▲有些人只要談了戀愛，就會把伴侶當成生命，一分一秒都不想離開伴侶身邊。（圖／取自免費圖庫PEXELS，以下皆同）



生活中心／綜合報導

對你來說，「愛情」是什麼呢？有些人只要一談了戀愛，就會把另一半當作自己的生命，絕對不會輕易放手，超級癡情。對此，大陸網站《新浪看点》就公佈只要真的愛上了，就會纏著另一半不放的3大星座，其中射手座竟上榜，只要你能掌握主動權，那麼射手座絕對逃不出你的手掌心，一輩子非你不可！

只要真的愛上你，就會一輩子纏著你的3大星座：

1.雙魚座

雙魚座可以說是所有星座中把愛情看的最重的星座了！在感情中，雙魚座非常黏人，只要一天沒有見到另一半，就會感覺全身不對勁，而且能夠常常看到另一半，對於雙魚座來說，是非常開心的事情。

就算另一半什麼都不做，僅僅「陪在身邊」也能讓雙魚座覺得滿足。在雙魚座的心中，其實物質上的需求一點都不重要，唯有另一半才會是他們的天和地。



▲對雙魚座來說，只要伴侶簡單的陪伴，就很能讓他們感到滿足了。



2.巨蟹座

在感情中，巨蟹座是不折不扣的癡情生物，他們從來就不會計較自己在愛情中付出了多少，而且巨蟹座的佔有慾很強，只要愛的更深，他們就會更想完全佔有你。

有趣的是，其實當巨蟹座面對愛情時，他們會是比較被動的一方，而且他們非常受不了另一半的忽冷忽熱。所以，如果你的另一半剛好是巨蟹座，那就請你要努力讓另一半變成一個主動的人。



▲巨蟹座的佔有慾很強，受不了伴侶對他們「忽冷忽熱」。



3.射手座

愛好自由的射手座，不管做什麼事情都是三分鐘熱度，就連談戀愛也一樣。但是，假如射手座真的用心愛上了一個人，他們就會整個死心蹋地，會把自己所有的心思全都放在另一半的身上，並且纏住對方不放。

如果另一半剛好是射手座，那請你一定要主動點，只要你能把主動權握在自己的手中，那麼他就能乖乖地被你征服。



▲只要射手座真的愛上一個人，就會把所有的心思都放在另一半的身上。