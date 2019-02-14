浪漫情人節共枕眠！　做對這件事不怕鬧出人命

健康醫療網／記者關嘉慶報導



情人節即將來臨，一對對沉浸在愛情世界的男女們，難免會在節日氣氛的渲染下，發生擦槍走火的肌膚之親，而現在女性大多依賴伴侶戴保險套，因其對避孕藥一知半解，以致避而遠之，顯示避孕觀念有待加強；若是「避孕」這道防線沒做好，恐怕一不小心就當上爸爸、媽媽，這可非兒戲！究竟如何才能在激情之餘更安心？醫師則是建議女性最好還是能服用事前避孕藥，才不致鬧出人命。

▲現在女性大多依賴伴侶戴保險套，因其對避孕藥一知半解，以致避而遠之，顯示避孕觀念有待加強。（圖／健康醫療網）

按時服用避孕藥 避孕成功率達99%

臺北榮民總醫院婦女醫學部產科主任洪煥程醫師表示，台灣使用最多的避孕方式有避孕藥、保險套、子宮內裝避孕器和結紮。避孕藥會因為服藥情況而影響成功率，若是按時服藥可以達到99%，保險套約八成，子宮內避孕器是95%，結紮則是近乎100%。雖然結紮效果最好，但是有手術風險，而且結紮是不可逆，再加上保險套不安全，子宮內避孕器又容易感染及容易不正常岀血；所以，口服避孕藥仍是有其優勢。

女性使用避孕藥 也有不適合服用者

雖然門診中有半數女性都願意嚐試服用避孕藥，但是有些人也不適合服用！洪煥程主任進一步指出，有心血管疾病例如心肌梗塞及血栓病史，因為服用避孕藥之後，血液黏稠度增加，容易導致血栓，所以有高血壓、偏頭痛病史及肝功能不好，都不適合服用，或是有乳癌及懷孕與哺乳也不建議服用，甚至是超過三十五歲以上有抽菸者也不適合。

避孕藥進展至第四代 雌激素與黃體素不斷更新

避孕藥已有百年歷史，且進展到第四代。洪煥程主任說明，避孕藥不外乎是雌激素與黃體素，第一代雌激素量很高，致使嘔吐現象明顯，而傳統黃體素會造成水腫與長痘痘。第二代雌激素較輕量，且減低了黃體素劑量，但仍有水腫與噁心嘔吐之副作用；由於傳統黃體素會造成雄性化，除了長青春痘之外，還會有手腳毛髮深且多之多毛症狀。第三代雌激素降更低，並且選用沒有雄性素的黃體素，自然就沒有青春痘和多毛症。目前進展到第四代避孕藥，雌激素和第三代差不多，但黃體素又更新，不會產生粉刺與青春痘和油脂之副作用。

21顆與28顆劑型 24＋4天劑型可改善經前症候群

洪煥程主任表示，目前有21顆與28顆劑型避孕藥，21顆劑型是在月經結束後，再開始吃藥，吃21天；而28顆劑型則是要每天吃藥，前面21天是避孕藥，後面7天有些會做成鐵劑，也有24天加4天的劑型，因為有些年輕女性有經前症候群，會因週期之荷爾蒙變化而有情緒化表現，24+4天劑型，吃前24天都是含賀爾蒙之避孕藥，另外4天是非賀爾蒙劑型，所以荷爾蒙變化不會急劇，經前症候群情緒不穩定、暴躁、頭痛、乳房痛或經痛等可以獲得改善。

忘記服藥逾二天 要在下次月經來再重新開始

不少人吃避孕藥時常會忘記，這時該怎麼辦？洪煥程主任說，如果早上八點應該要吃，結果因為出遊忘記了，那只要在十二小時內，晚上八點前都可以吃，若是超過晚上八點就不要吃，隔天再一起吃二顆；吃避孕藥會忘記，避孕效果就會打折扣，就要再加上保險套來避孕至少一週，若是忘記服用避孕藥超過二天以上，那就得要在下次月經來再重新開始服用。

墮胎傷害母體 應服用事前避孕藥避孕

另外，洪醫師提醒年輕女性，月經該來沒有來就要小心，最好是買驗孕棒或到醫院診所檢驗，因為一旦懷孕不想要生孩子，去吃藥或手術墮胎拿小孩對身體還是不好，拿小孩仍存在有風險。門診曾有年輕未婚女孩初期懷孕出血，還以為是月經，直到四、五個月有胎動已二十週，若是大週數要拿小孩風險很高甚至要做引產才能終止懷孕，而根據優生保健法規定，超過二十四週，胎兒若不是重大異常是不可以拿小孩，醫生為其引產還要受罰；所以，女性若是目前還不想要生小孩，建議可採服用避孕效果極佳的事前避孕藥，並規則按時服用，才能做好避孕措施。

資料來源： healthnews.com.tw