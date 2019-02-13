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學起來！情人節就靠「10大妙招」情趣激升...另一半好幸福～

點評:有情人的，加油！
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▲情人節就快到了，你已經想好要跟另一半如何渡過了嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

生活中心／綜合報導

情人節即將到來，你只會說我愛你或只送一束鮮花嗎？這樣太遜啦！你應該要設計一些有趣又吊人胃口的計劃，讓另一半心癢癢！對此，國外網站《Femina》就傳授能讓情人節增加更多情趣的10個妙招，讓你和心愛的伴侶能夠一起渡過超甜蜜的情人節！

能夠讓情人節增加更多情趣的10個妙招：

1.泡澡之夜

情人節的夜晚，就和另一半一起泡澡紓壓一下吧！除了泡在暖暖的熱水中之外，你也可以點個香氛蠟燭營造情調，或是幫另一半按摩放鬆筋骨。

2.情趣遊戲

如果你和另一半已經在一起很久了，想必都很了解彼此吧？這時候你們就可以設計一個情趣遊戲，並向對方發問，若是對方答錯了，就要把衣物一件一件脫下，想必你們共同渡過的夜晚一定會很有趣！

3.看一部浪漫的電影

與其去喧鬧的電影院，在情人節當天，不妨就和伴侶待在家中一起看一部浪漫的電影吧！如果覺得浪漫的還不夠，那就進階一點，看成人的。

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▲如果不想出門人擠人，那就和伴侶一起在家看部浪漫的電影，簡單卻也很幸福。

4.曖昧訊息

情人節當天早上，就先利用「曖昧訊息」勾勾伴侶的心吧！你可以試著在訊息中傳達關於今晚該如何慶祝情人節的暗示，這不僅能讓你感到期待，就連你的伴侶也會覺得興奮又刺激。

5.浪漫歌單

兩人一起在房間中慶祝情人節，不只氣氛和情調要有，就連背景的音樂也很重要！你不妨可以上網搜尋看看哪些音樂特別浪漫，並為你的另一半設計一份「浪漫歌單」，相信對方一定可以感受到你的用心良苦的。

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▲不僅氣氛是關鍵，就連背景播放的音樂也扮演著重要的角色。

6.角色扮演

兩人一起玩角色扮演，可以是有趣的、創意的以及狂野性感的！在情人節這天，你可以把把房間裝飾地和平常不一樣，或是穿上從未嘗試過的衣著，和伴侶體驗一個瘋狂的夜晚。

7.一起洗澡

情侶一起洗澡會讓感情變的越來越好，而且也可以增加情調。

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▲情侶經常一起洗澡和泡澡，能讓感情變的更甜蜜。

8.一起跳舞

情人節這天，就牽起伴侶的手、摟緊對方的腰，在浪漫的樂聲中跳支舞吧！如果和伴侶在外面跳舞讓你覺得有點尷尬，那就好好在家享受兩人的甜蜜時光。

9.讓「避孕」變的更有趣

雖然情人節到了，但這也不代表你們就該「放縱」彼此，記得該做的避孕措施還是要做好。《Femina》建議，你可以從保險套下手，像是買不一樣的口味、香味或是質地。

▲性愛,愛愛,情侶,夫妻,甜蜜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲雖然是情人節，但是該做好的避孕措施還是不能大意。

10.讓「性幻想」成真

你的腦海裡是否曾經偷偷幻想過一些「害羞的畫面」呢？如果有的話，就在情人節當天，實現這些幻想吧！

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