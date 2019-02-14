過年後胖一圈？藥師獨授「減肥4大妙招」...吃飯前要先喝水

點評: 過年後胖一圈的人必看！

▲過年後胖了一大圈嗎？就讓藥師告訴你4個減肥的方法。



文／藥師KIKI

過年到了，大家除了選年節禮盒外，常常還會有人詢問如何在大吃大喝時，還能維持身材，許多人過完年後平均都會增加1～2公斤，所以就會有很多人問到底該如何減重。

相信大家都知道減重就是「少吃多運動」，但是少吃後的結果就是基礎代謝率下降，結果減重就只是減掉水分，反而在過年吃喝後更胖；多運動，天氣冷大家寧願躺在沙發，也不願起來運動，這時候到底怎麼辦？

以下就教大家4個減肥的方式：

1.能站就不要坐

如果不介意，可以站著追劇或是看10分鐘起來走一下；出遊時車停遠一點，慢慢走到風景區。



▲要記得能站就不要做，吃飽後也不要立刻坐下，否則脂肪會很容易堆積。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



2.飯後絕對不要立刻坐下

飯後是脂肪最容易堆積的時候，這時候一定要起來四處走走，不管是逛街或散步都可以。

3.飲食前先喝水

在吃大餐前先喝足夠水分增加飽足感，接著從青菜入手，增加飽足感，細嚼慢嚥，你有發現嗎？如果你很餓的時候，吃好多也吃不飽，就一直吃，結果反而越吃越多。

其實「飢餓感」是由神經元發出的信號，透過大腦發出飢餓感覺，而當人體吃進足夠的食物後，腸胃道就開始分泌抑制食慾的荷爾蒙，刺激下視丘「飽食中樞」，這時就算你覺得自己吃飽了，但是你在很飢餓時吃飯不會立刻反應已經飽了，因此建議吃飯要慢慢來，讓人體的荷爾蒙能夠傳輸到飽食中樞，讓自己感覺「飽了」，就不會吃那麼多東西了。



▲如果你想減肥，建議在吃大餐之前先喝水，這樣就能增加飽足感。（圖／記者曹悅華攝）



4.保健食品

這是很多人認為最迅速的減重方式，想要增加飽足感，建議可以選擇含有難消化麥芽糊精的產品；如果怕糖果、餅乾吃太多，可以選用能夠抑制澱粉吸收的白腎豆和藍綠藻；如果吃太油就可以選擇甲殼素、紅花籽油萃取物，當然還有能夠增加排便的黑棗汁、酵素等等，可以依照自己的需求選購。

但是要注意了，保健食品不是藥品，不可以當減肥藥使用，另外，雖然是食品吃過多也會有傷身的風險存在，建議食用前還是要徵詢專業人員。



▲保健食品吃過多可能會有傷身的疑慮，建議服用之前還是要先詢問專家的意見。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



Kiki藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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