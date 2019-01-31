為健康著想　40歲以上每週工作3天就夠了

點評: 關心自己的身體和心理，維持健康的生活。我們要努力工作，但不要太努力。

圖／shutterstock 文／葉心嵐

週休2日實施多年後，愈來愈多人開始談論週休3日。上班族從週日晚上開始為自己打強心針，掙扎捱過憂鬱的週一、週二、週三和週四，終於迎來感謝上蒼的星期五。如果你也是這群人之一，尤其是40歲以上，科學家已經幫你找好減少工時的藉口。

不管承認不承認，年齡增長讓我們失去對工作的許多衝勁和動能。時間或許讓我們更沉穩、更成熟，但隨著歲月流逝，想要達成工作目標的專注力和決心也跟著衰退。

當然，這再正常不過了。發表在《墨爾本學會工作報告》（Melbourne Institute Worker Paper）的最新研究也為我們撐腰：超過40歲以上的人，每週不應該工作超過3天。

根據研究結果，40歲或40歲以上的員工，一週工作3天將展現最佳工作績效，因此建議這是適合他們的工時。

這項讓上班族叫好的研究，是由墨爾本應用經濟與社會研究學會（Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research）科學家提出，他們研究了澳洲3000名男性和3500名女性的工作習慣和大腦測驗結果。所有參與者都在40歲或40歲以上。

研究考量的項目包括：參與者的財務和心理健全狀況、家庭結構類型，以及他們從事的工作。參與者必須完成認知測驗，在時間壓力下倒著念文章、大聲閱讀、將數字和英字母配對。進而分析他們的工作習慣、記憶力、理解能力和抽象推理能力。

經過縝密分析後，研究人員發現，每週工作30小時對認知功能有益，但一週工作超過30小時的勞工，他們的績效表現似乎呈現下滑趨勢，男女皆然。

最讓人感到意外的是，研究結果也發現，一週工作超過55小時的人，他們的認知功能比退休或失業者，呈現更顯著的衰退。

發表這項研究的3名作者之一、日本慶應大學教授麥坎茲（Colin McKenzie）接受英國泰晤士報（The Times）訪問，對研究結果表達他的個人意見。

「許多國家正在提高退休年齡，延後開始請領年金的資格。這意味著愈來愈多人必須繼續工作，一直到人生的更晚階段。」麥坎茲說。「工作時數或許能刺激人們的智力，但工作是一把雙刃劍。工作可以刺激大腦活動，但長時間工作會引起疲勞和壓力，可能因此損害認知功能。」

研究重點在強調，對中年人和老年人來說，工作是維持認知功能的重要因素。所以在中老年階段，兼職工作是維持認知能力的有效方法。

但研究也指出，維持大腦智力活動需要的工時，和超時工作大不相同。超時工作可能導致嚴重的負面認知結果。根據研究，對40歲以上的人來說，一週工作超過3天就代表超時工作。

這項研究結果也提供政府參考，重新考量退休年齡。以英國為例，1989年出生的人，必須等到68歲才能開始請領政府年金。對年長勞工來說，全職工作不但不利於提高生產力和工作效率，更可能有害大腦。

除此之外，研究結果也發現，所謂的「專家表現者」平均每週工作21~35小時。不過，他們每天只工作3~5小時，一天最長工時不超過5小時。超時工作帶來的身體和心理壓力，都可能影響工作者的認知能力。

為了健康著想，我應該辭掉一週5天的工作？

雖然科學家建議一週最佳工時是30小時，但為了生計著想，大部分上班族只能一笑置之。既然每週工作3天不可行，我們可以利用充足睡眠、規律運動和適當休息，確保一週工作展現最高效率和最大成果。

關心自己的身體和心理，維持健康的生活。我們要努力工作，但不要太努力。

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