神準！從「你想變成的動物」看出人格特質...鳥＝領導能力強



▲你想變成什麼動物呢？從你的選擇就可以看出人格特質和擁有的優點。（圖／翻攝自日本網站《Uranaitv》）



生活中心／綜合報導

如果現在給你一個機會，能夠讓你徹底改變，那你想變成什麼動物呢？日本網站《Uranaitv》就和大家分享一個超準的心理測驗，圖中有深海魚、鳥、花豹以及馬共4種動物，只要選出一個你想成為的動物，就可以看出你的人格特質和優點；假如你想變成鳥類，那就代表你會是優秀的領導者！

★測驗結果揭曉：

A.深海魚＝擁有獨特的個性

生活在黑暗深海中的魚，通常留給別人的印象就是「神祕」，而你想變成這樣的魚，就代表你是一個很特別且擁有獨特個性的人。你可以仔細想想，是不是常常會有人跟你說「你好奇怪」？但你也不需要為了這樣而感到羞恥。

有時候，和別人不太一樣反而會是一種優勢，因為這就是你，誰說這世界上的每個人都一定要按照同一套標準過生活呢？



▲就算和別人不一樣也沒關係，因為這才是真正的你，沒有人可以取代。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



B.鳥＝擁有寬廣的視野

如果你想變成一隻有翅膀的鳥，在天空中自由自在地翱翔、飛來飛去，那就代表你想要成為一個有名的人物；你希望自己可以用不同的視角去看待這個世界，你想掌控身邊發生的每件事情。此外，你也很有行動力，只要是你想做到的事情，一定會去做，總而言之，你就是一種適合成為領導者的類型。



▲你希望自己能夠掌控所有事情，並且脫穎而出，變成一個優秀的領導者。



C.花豹＝注意力不集中

花豹是一種大型的食肉動物，會以兇猛的爪子和尖銳的牙齒捕食獵物，而且運動能力也非常好。但是，會想要變成花豹的你，就表示你的注意力不太集中，所以你希望自己可以變的更敏銳一點。

因為你知道，只要自己能夠變的更敏銳、注意力集中，那你就更有機會達成你心中理想的目標，而你訓練出來的注意力最終也會把你帶向成功，並且贏得所有的戰爭。



▲如果你能讓注意力變的更敏銳，那你就更能完成心中理想的目標。



D.馬＝擁有保護自己的力量

馬是一種草食性動物，總是成群結隊，並且努力在競爭環境中生存下來。也就是說，假如你想變成擁有合作精神的一匹馬，那就代表你希望自己在與周圍的環境共存時，還能保護自己的溫和以及溫柔，就算自己可能看起來會有點脆弱，那也沒關係，因為你知道，「溫和」就是自己所擁有的最大力量。



▲就算看起來有點脆弱也沒關係，因為「溫和」就是你擁有的最大力量。