減肥速度變更快！睡前吃蜂蜜有「8大功效」...但1種人別碰



▲由於蜂蜜含有多種功效，因此許多專家認為蜂蜜是一種超級食物。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

你知道嗎？假如你每天都在睡前食用蜂蜜，燃燒脂肪的速度就會變更快！許多科學家稱蜂蜜為「超級食物」，因為蜂蜜擁有數不盡的功效。對此，國外網站《Bright Side》就整理出在睡前攝取蜂蜜會出現的8個優點，但要注意了，有專家指出，有1種人最好別碰蜂蜜！

睡前攝取蜂蜜會出現8大功效：

1.讓你一整晚睡的好

蜂蜜含有一種叫做「色氨酸」的營養素，能夠幫助身體放鬆，並且讓身體知道什麼時候該睡覺；雖然人體確實需要色氨酸，但卻不會主動產生，所以你可以透過攝取一些飲食產生色氨酸，像是蜂蜜。

你是否也曾經在半夜突然醒來呢？會有這種狀況是因為大腦需要一種稱為「糖原」的物質，而幸運的是，蜂蜜含有糖原，所以在睡前攝取蜂蜜，就能夠避免腎上腺素激增，並能夠確保擁有良好的睡眠品質。

2.降低血壓

「高血壓」是導致心臟病的一個高風險因素，因此讓血壓保持穩定就顯得特別重要。國外一項研究指出，蜂蜜含有抗氧化物質，已經被證明能夠降低血壓，因此在睡前服用一匙蜂蜜是一種預防高血壓的好方法。



▲如果你想遠離心臟病的風險，就應該要穩定好自己的血壓。



3.降低三酸甘油脂

三酸甘油脂存在於血液中，而高濃度的三酸甘油脂意味著罹患心臟病和糖尿病的風險會大增。如果你的三酸甘油脂水平很高也先不用太過擔心，因為蜂蜜能把三酸甘油脂這個豬隊友變成良好的盟友，能夠清楚血液中不必要的脂肪。

4.讓免疫系統變更強大

蜂蜜富含抗氧化劑和抗菌劑，有助於增強免疫系統，讓人體能夠有效抵抗細菌侵襲，並進而預防身體因病毒、微生物所引起的感染。



▲適量攝取蜂蜜能讓免疫系統變更好，不怕感冒找上門。



5.燃燒脂肪的速度會變更快

攝取蜂蜜之後，蜂蜜會透過對身體產生熱效應來促進「新陳代謝」，這就代表蜂蜜能夠加強血液循環、增加體溫，讓身體燃燒脂肪的速度變的更快。

6.舒緩咳嗽的問題

根據國外一項研究指出，蜂蜜就是一種天然的抗炎藥，所以如果你有咳嗽的問題，可以每天晚上服用一湯匙蜂蜜加溫水，這樣就能有效減少喉嚨的刺激。

但要注意的是， 藥師段方琪表示，蜂蜜不建議給1歲以下的嬰兒食用，因為1歲以下的嬰兒，免疫系統還沒有健全，加上腸道菌叢也還沒發展完全，容易讓嬰兒變成腸道型肉毒桿菌中毒，嚴重甚至會死亡。



▲蜂蜜加溫水能夠舒緩狂咳嗽的問題。（示意圖／記者周姈姈攝）



7.抗衰老

不用靠醫美或是貴死人的保養品，延緩衰老最天然的方式就是攝取「抗氧化劑」，而蜂蜜剛剛好就是抗氧化劑的最佳來源。《Bright Side》建議，睡前喝一杯蜂蜜水能夠由內而外慢慢消除衰老的跡象，讓你能夠維持肌膚的光澤。

此外，有些人會使用蜂蜜水護膚，但是雅文皮膚科診所院長黃千耀認為，目前研究上並沒有明確指出蜂蜜能夠達到收縮毛孔等功效，雖然用蜂蜜水洗臉對皮膚沒有太大的影響，但也不會有太明顯的好處。

如果是使用蜂蜜敷臉更要小心，黃千耀指出，蜂蜜的滲透壓比較高，若是拿來敷臉可能無法養顏美容，反而會把皮膚裡的水份吸出來，尤其是在天氣比較乾燥的時候，用蜂蜜敷臉會更加不舒服。

8.避免憂鬱

蜂蜜含有一種有機的化學物質，稱為「多酚」，能夠透過抵抗腦細胞中的氧化應激（氧化壓力）來幫助對抗憂鬱症。假如你總是覺得自己壓力很大，每天都沒有動力，那你就可以試著在睡前食用蜂蜜，相信時間一久，你就可以看見自己的改變。



▲攝取蜂蜜能夠幫助你對抗憂鬱症，進而降低壓力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）