今年首起麻疹家庭群聚！ 夫越南染病返台傳染給妻子

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年首例本土麻疹病例！疾病管制署今（28）日公布麻疹本土個案，為北部30多歲女性，是日前公布、曾赴越南自助旅遊染麻疹返台個案的妻子，人目前居家隔離中，這也是國內今年首見家庭群聚感染案件。疾管署掌握其於可傳染期間除就醫外，無公共場所活動史，接觸者共109人，將追蹤監測至2月14日。

疾管署副署長羅一鈞表示，這名女性於1月21日因出現發燒症狀就醫，23日額頭、胸前出現紅疹後，由衛生局所協助安排動線再次就醫並採檢通報確診。

這名個案的先生曾經去年12月下旬前往越南感染麻疹，返台後被判定為境外移入個案，除了太太遭到傳染，他在可傳染期也曾參加公司在桃園市中壢區皇帝嶺餐廳舉辦的大型尾牙，席開百餘桌，所幸目前未發有疑似症狀者。

今年國內累計6例麻疹病例，其中5例為境外移入病例，感染國家為菲律賓3例及越南2例，另1例為越南境外移入導致國內感染本土病例，個案數為近五年新高。

羅一鈞指出，近來國際間麻疹疫情以東南亞相對嚴峻，特別是菲律賓與越南累積病例為往年的5~10倍，提醒前往東南亞民眾注意。

疾管署呼籲，麻疹傳染力強且目前為好發季節，民眾應按時帶家中幼兒接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑疫苗。

一般民眾近期如計劃前往麻疹流行地區，請於出國前2至4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需要接種，並於旅遊期間做好防護措施。自流行地區返國後如有疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知旅遊史。