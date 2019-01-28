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10分鐘揪出大腸癌元兇！　「AI輔助」準確度提高到95％

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▲▼中正大學劉偉名老師（右）運用聰明的「人工智慧」與嘉義基督教醫院合作。（圖／學校提供）

▲中正大學劉偉名老師（右）運用人工智慧與嘉義基督教醫院合作。（圖／學校提供）

生活中心／綜合報導

大腸癌過去11年來蟬聯「台灣十大癌症」之首，醫師通常都是透過大腸鏡檢查，長年以肉眼判斷息肉，難免受到腸道內的水、泡沫及雜訊干擾，且須耗費大量工時，容易造成人為疏忽。中正大學資工系副教授劉偉名與嘉義在地醫院合作，開發即時電腦輔助診斷系統，準確度高達95％，造福醫病雙方。

大腸息肉分別有贅生性息肉和非贅生性息肉，劉偉名指出，贅生性息肉比較常見的是腺瘤，會建議切除，因為可能過幾年就會轉變為大腸癌。

劉偉名與研究生蕭瑋廷運用人工智慧，與嘉義基督教醫院肝膽腸胃科張力仁醫師合作開發偵測系統，由院方提供大腸鏡影片與臨床資料，再由醫師協助標記每張影像的息肉位置，並交由團隊開發演算法，人工智慧不斷學習辨識後，偵測準確度高達95％。

▲▼嘉義驚傳槍案，傷者遭擊中臀部送嘉義基督教醫院。（圖／記者翁聖勳翻攝）

▲嘉義基督教醫院。（圖／記者翁聖勳翻攝）

劉偉名除了與嘉基醫院合作研究大腸息肉偵測，也將人工智慧應用在大林慈濟醫院放射腫瘤科的放射線治療流程，讓癌症病人在進行放射治療前，需先做電腦斷層掃瞄，再由醫師計算需使用的放射線劑量。

劉偉名指出，做一次電腦斷層會產出上百張切面影像，每天照電腦斷層的病人又很多，原本醫師得花時間從一張張影像中判讀腫瘤與器官的位置，並一一手動標記出來才能計算劑量，是很大的工作負擔。

新系統有效解決上述問題。他表示，系統可自動圈選出腫瘤與各臟器位置，讓醫師判讀影像所需時程，從原本的1小時的縮短為10分鐘，人工智慧初步圈選各器官的大略位置，醫師只要花很少的時間修改和調整影像，不僅省下醫師的時間，病人等待被排入治療的時間也可縮短，造福醫病雙方。

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關鍵字： 大腸癌 大腸鏡 中正大學 劉偉名 蕭瑋廷 嘉義基督教醫院 張力仁 醫藥新聞
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