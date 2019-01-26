公費肺炎疫苗明年擬擴大對象　滿65歲就可免費接種

▲公費流感疫苗接種，資料照。（圖／台北榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（26）日表示，明年規劃以公費供應的疫苗為老人肺炎鏈球菌疫苗擴大對象，由現行75歲以上放寬至65歲以上即可施打，首年估計約需3.7億元經費尚待行政院核定，估計屆時全台有178萬人受惠，可以省下千元的疫苗費用。

疾管署副署長羅一鈞受訪表示，以往肺炎鏈球菌疫苗的公費接種對象為75歲以上年長者，經費僅仰賴台塑集團捐贈，今年則首度使用公務預算負擔，對象同樣是75歲以上。不過根據疫苗專家會議，已經規劃在明年擴大接種對象，只要滿65歲以上就可以接種。

此外，另一個規劃在明年以公費支應的是中低收入戶的幼兒輪狀病毒疫苗，預期可有3000人受惠，預計到了後年則全面納入常規接種，屆時需3.9億元支出，估有21萬人受惠。幼兒輪狀病毒疫苗需在出生1年內接種3劑，每劑2000元。

至於媒體報導所指，考量選情今年擬將公費流感疫苗由三價升級為四價，疾管署予以否認。羅一鈞指出，四價流感疫苗目前專家會議評估為2022年才納入。

且現階段世界衛生組織尚未公布2019年及2020年流感疫苗成分，疾管署會於世衛組織公布疫苗病毒株，約是農曆春節年後再擇期間召開衛福部傳染病防治諮詢會，邀請國內專家討論2019年流感疫苗接種計畫的流感疫苗的選擇建議，再送衛福部和行政院核定。

疾管署強調，這是國家流感疫苗政策的決策流程，疾管署充分尊重專家意見，並無選舉考量。