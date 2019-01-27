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愛愛「才進去就軟」一反常態太太好憂心！醫：沒有每次都100分的

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▲尷尬，床事，陽痿，早洩，性無能，不舉，性功能障礙，性生活不協調，性侵，性騷擾，仙人跳，煩惱。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

撰稿：洪巧藍
專家：馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭

Q：跟先生愛愛時，明明陰莖很硬，進入陰道不到2秒卻軟了，這是到底是哪裡出問題呢？只有這一次有這樣的問題，之前完全沒有過先生進去後就軟了，說是很緊但又覺得怪怪的，說是太乾的問題又不是，還是可能前戲不久或者是自己心裡因素影響？

馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭表示，一般人在性愛中不可能每次都是100分表現，若是偶爾發生並不用特別擔心，反倒是過於在意造成壓力、緊張，恐怕會影響到之後的性表現。

蔡維恭說，當天比較疲憊、心情緊張焦慮等，都有可能讓勃起的陰莖在過程中突然軟掉，偶爾發生不用太過擔心，建議應該多給予鼓勵、多嘗試，有時候雙方太過在意反而會形成壓力，加上緊張等情緒使得性行為受到影響。

蔡維恭也提到，如果發現勃起狀況不理想的頻率越來越頻繁，則建議找泌尿科醫師進行評估，釐清真正問題所在，是否出現「勃起功能障礙」。

勃起功能障礙因素包含老化、三高等心血管疾病、睪固酮失調或者心因性引起，還有少數是因為車禍等病史。治療的第一步則是改變生活型態，如控制飲食、體重、運動、戒煙等，都會有所幫助；也可以透過壯陽藥物、睪固酮補充等方式來改善。

有些人擔心慢性病用藥造成勃起功能問題，蔡維恭表示，事實上是因為疾病才造成勃起功能障礙，藥物的影響相對少，特別是糖尿病用藥更是完全不影響，如果不吃藥反而會加重問題，不僅病情無法控制，也不會改變勃起功能。

蔡維恭也說，雖然外面常常會有建議吃某些食品來幫助勃起功能，其實相關證據力仍不足。如果希望維持相關功能良好，建議還是從預防相關疾病並且改善飲食、運動、增加與伴侶的互動等生活模式做起。

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關鍵字： 性事難題 勃起功能障礙
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