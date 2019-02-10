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謝沅瑾揭曉「豬年生肖整體運勢最差」前3名...兔小心犯小人

點評:該注意了！
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▲謝沅瑾超詳細解析豬年生肖整體運勢最差前3名。

記者周姈姈／採訪報導

這些人該注意啦！豬年到，大家都希望可以順順利利地過，但也有些人可千萬不能大意，否則可能會衰過一整年。對此，命理大師謝沅瑾就揭曉「豬年生肖整體運勢最差前3名」，其中1963年屬兔的人拿下第3名，因為今年犯五鬼，所以要小心可能會被小人害！

生肖整體運勢最差前3名

第3名：1963年屬兔

1963年屬兔的人在這個年份裡「犯五鬼」，五鬼就代表小人，俗話說「閻王好惹，小鬼難纏」，雖然你看起來會有貴人的幫忙，但命中裡頭除了貴人之外還有小人，所以你可能會很容易受到旁人蠱惑而衝動行事，或是訊息誤導而導致投資訊息錯誤，因此各方面都應該要小心應對。

謝沅瑾說，民間裡也可以透過「治五鬼」的方式，讓小人對運勢的影響能夠減到最小。

月光族,沒錢,窮,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）
▲今年要小心會有小人出現，千萬別因為受到煽動而衝動投資。（圖／記者李佳蓉攝）

第2名：1983年屬豬

1983年屬豬的人，今年整體運勢會比較不順，加上又犯太歲，所以是屬豬裡頭運勢比較低的，可能會很容易出現一些障礙，工作方面的壓力也很大，做事受到壓制，有種施展不開的感覺，因此謝沅瑾提醒，要記得安太歲和點光明燈，才能改善整體運勢的發展。

此外，謝沅瑾補充，當然如果你的宗教信仰不同也沒關係，你也可以對信仰的神明做秉告，希望在這一年裡頭運勢能夠比較順暢。

▲▼拜拜,祭祀活動,習俗,信仰。（圖／記者季相儒攝）
▲你要記得在豬年安太歲、點光明燈，這樣才有機會改善整體運勢。（圖／記者季相儒攝）

第1名：1953年屬蛇

所謂「太歲當頭坐，無喜必有禍」，而太歲正沖的生肖影響又最大，所以1953年屬蛇的朋友整體運勢會比較不順暢，不管是想法或是工作都很難發展，大運會被阻擋而無法伸展，無形中的壓力也會很大，情緒容易收到波動。

謝沅瑾建議，以民俗上來說，正月15日之前就應該要到廟裡安太歲或是點光明燈，這樣整體運勢才能得到修正跟提升。

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲今年不管是想法或工作都很難發展，而且情緒也容易大起大落。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

謝沅瑾，台灣最受信任的國際易經／風水／命理大師，執業已經超過30餘年，出書超過30餘本，受到電視／新聞採訪超過20餘年，會以科學的角度、平易近人的態度以及深入淺出的言語，把易經堪輿風水分析到一般人也聽得懂；現有經營：粉絲團

▲命理大師謝沅瑾。（圖／記者周姈姈攝）

關鍵字： 豬年 整體運勢 生肖 占卜 運勢 犯小人 命理 謝沅瑾
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