家有失智者怎麼過春節？專家提供陪伴要領「避用猜猜我是誰」

▲家裡若有失智長者，孫輩為陪伴的得力助手 。（圖／視覺中國）

記者洪巧藍／台北報導

農曆春節9天連假即將到來，不過家裡面若有失智患者恐怕多了份憂心，團聚時若發生混亂行為該怎麼辦？台灣失智症協會提出叮嚀供民眾參考，家屬可以預先安排活動與照顧人手，並做好防走失準備；建議放下期待、順著失智者，多讚美鼓勵失智者，讓地大家過個平安好年。

失智症協會指出，失智者過年時常見的問題包含：回到老家或見到熟悉的親人可能會很開心，但也可能出現不認得親人，還有重複拜年、重複準備年菜、走失等狀況，也有時因為失智者平時規律參加社區活動，讓他們過年時失智者也吵著要上課，造成困擾；親人來拜年很開心，但親人要離開時，失智者也跟著要「回家」，而與家人產生爭執。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，失智者因認知功能障礙以致對環境改變的調適比一般人弱，家屬及親人要常相互提醒，體諒失智者是生病了，包容失智者的脫序行為，千萬不要糾正或爭辯，放下期待、順著失智者、多多鼓勵讚美他，以活動或美食轉移注意力。

過年期間可預先安排由家人輪流陪失智者活動，如散步、打麻將、唱卡拉OK、下棋、寫春聯、包紅包、一起準備年菜等。孫輩是引導失智長輩的得力助手，家人可多安排祖孫同樂活動，也可引導失智者做生命經驗分享，在他們有表達能力時，與親人一起引導失智者講古早故事共同溯源。

親人來拜年好事先溝通，幫助對方了解失智者狀態。拜年時，親友應主動向失智者自我介紹，避免用猜猜我是誰的方式來「考」失智者。當失智者出現不安情緒時，請減少人及環境刺激，安排安靜及舒適空間，讓熟悉的照顧者來安撫其情緒，讓失智者做喜歡的活動以轉移注意力。失智者在家卻想「回家」時，可帶失智者一起出門，如到大賣場買東西等。

湯麗玉也提醒，年節期間帶失智長輩外出，應安排兩位以上家人陪同長者，相互支援以降低走失風險。出門前先拍下當日失智者照片，並在長者衣服及背包放置聯絡資料，以利走失協尋之用，亦可準備愛的手鍊、愛心布標、衛星定位器等預防走失工具。

台灣失智症協會理事長賴德仁表示，年節時可觀察親人是否有失智症早期徵兆，像是原本會煮豐盛料理的人出現困難，或者原本寫一手好書法的長輩現在卻不知如何下筆，或者出現懷疑東西被偷，或者之前從來沒有出現的言行等。

若發現家人出現失智症的早期徵兆，可摘要記錄並至神經科、精神科記憶門診或失智症門診就醫，或尋求各地失智症共照中心協助，也可於上班日撥打失智症關懷專線進一步諮詢。