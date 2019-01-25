標榜「快速降血壓」多缺科學根據　選對醫生積極配合才對

▲雖然不能斷言說民俗療法全都騙人，不過有的確實荒誕不經，站在專業的立場，實在不鼓勵大家一廂情願地盲從。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／半田俊之介

高血壓在中高年齡人口中迅速成長，而且成為壓倒性多數，這也促使不少人選擇求助民俗治療。雖然不能斷言說民俗療法全都騙人，不過有的確實荒誕不經，站在專業的立場，實在不鼓勵大家一廂情願地盲從。如果因此延誤治療時機，形同是置高血壓於不顧，讓自己暴露在生命威脅之下。諸如「立即降壓看得見」、「三天消除高血壓」這些訴求即效性的產品或療法，幾乎毫無疑問的，都是缺乏科學根據的騙局，大家一定要提高警覺，不可輕信。

▲民俗療法當然未必都有害，而且很多具有養生保健功效。（圖／翻攝自PEXELS）

想要跟上喝茶、喝醋的健康風潮......

民俗療法當然未必都有害，而且很多具有養生保健功效。例如，蕺草茶、枸杞茶、艾草茶、蕎麥茶、山苦瓜茶等茶飲。針對改善高血壓這一點，醫學上還無法完全解釋它們的功效，不過已經有諸多文獻報告顯示，這些茶飲裡面的多種成分，確實有促進血液循環、清除自由基的功效。

除此之外，富含鉀離子的香蕉，可以排泄多餘鈉鹽、天然醋具有極佳的抗氧化作用等，都是我們耳熟能詳的食品保健功效。只是，卯起來吃這些健康食品並不能降血壓，與其為治療高血壓而吃，不如抱著養生保健的心態，選擇適合自己體質的輔助食品比較實在。

▲不要被道聽塗說的民俗療法牽著走，修正生活習慣與持之有恆的堅持藥物治療，才是明智的做法。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

找到可信賴的醫生，認真接受治療

高血壓幾乎都需要相當長時間的耐心治療，不要被道聽塗說的民俗療法牽著走，修正生活習慣與持之有恆的堅持藥物治療，才是明智的做法。不但如此，醫病同心的態度也很重要，患者應該和值得信賴的醫生積極配合。透過「明察暗訪」，找到治療高血壓素有口碑的醫生，然後和醫生反覆琢磨，做出最適合自己的治療才好。值得信賴的醫生未必都要往大醫院去找，即便是街上的小診所，很多是對高血壓治療十分用心，而且成效有目共睹的好醫生。診所的看診氣氛和醫生的為人等細節，也是值得留意之處，請用你的「火眼金睛」看仔細。

本文摘自《血壓完全控制的最新療法〈二版〉》／ 半田俊之介（東海大學醫學部內科學教授）／新自然主義