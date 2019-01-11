高血壓必知！7種降血壓藥作用與功效各有不同

▲治療高血壓的藥物有多種類別，其藥物成分與作用機轉、效果表現都不同。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／半田俊之介

治療高血壓的藥物有多種類別，其藥物成分與作用機轉、效果表現都不同，主要內容約略如下：

●鈣離子通道阻斷劑（Calcium Channel Blockers）

抑制鈣離子流入血管平滑肌的細胞內，達到擴張血管、降低血壓的作用。是治療高血壓藥物的第一選擇，為廣泛使用的處方。

●血管收縮素第二型受體阻斷劑（Angiotensin II Receptor Blocker，ARB）

第二型血管收縮素（AII）是一種刺激血管收縮的荷爾蒙，它可以令其受體促發血管收縮、血壓上升。這類型藥物正可以拮抗AII的作用，使血壓下降。這麼一來不僅能夠通暢血流，又可以發揮保護臟器與血管壁的功效，也有抑制腦中風、心臟病、糖尿病、慢性腎臟病、老年失智症的作用，對於心臟與腎臟的合併症特別有效，副作用微乎其微，是目前最受矚目的高血壓治療藥物。

●血管收縮素轉化酵素抑制劑（Angiotesin Converting Enzyme Inhibitor，ACEI）

ACE是血管收縮素的轉化酵素，阻斷其作用就可以防止第二型血管收縮素發揮功能，而達到降低血壓的效果。和血管收縮素第二型受體阻斷劑一樣，本藥物可以減輕腦部、心臟、腎臟的負擔，但是這類藥物容易引發咳嗽，是其副作用。

●腎素直接抑制劑（Direct Renin Inhibitor）

腎素（renin）是腎臟所分泌的荷爾蒙，它作用於血管收縮素，使其轉化為第一型血管收縮素。第一型血管收縮素會因為血管收縮素轉化酵素（ACE）的轉化作用，轉化為第二型血管收縮素，如果阻斷腎素的作用，就可以大量抑制第二型血管收縮素的生成，令血壓下降。

●甲型交感神經受體阻斷劑（Alpha-Blockers）

抑制交感神經活動，藉著阻斷α腎上腺素受體來擴張末稍血管，降低全身血管阻力，達到降血壓效果。對改善晨間高血壓有良效。

●乙型交感神經受體阻斷劑（Beta- Blockers）

阻斷心肌的交感神經β腎上腺素受體，控制心臟不至於過度活動，達到降血壓的作用。特別適用於合併有心絞痛或心肌梗塞的患者。

●降壓利尿劑（Diuretics）排泄血液中過多的鹽分與水分，達到降血壓作用。過去是治療高血壓藥物的第一選項，但是近年來已經不再大量使用。

本文摘自《血壓完全控制的最新療法〈二版〉》／ 半田俊之介（東海大學醫學部內科學教授）／新自然主義