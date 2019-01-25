性愛會讓血壓瞬間飆高一倍！婚外情偷歡中猝死佔比高

▲一次性行為可以讓最高血壓上升30∼150 mmHg（毫米汞柱）、最低血壓上升20∼50 mmHg。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／半田俊之介

性行為會刺激血壓上升是眾所周知的事，患有高血壓的人要享受健康的性生活，有幾項要點必須注意：首先，各位可知性行為會刺激血壓衝多高呢？各種調查數據顯示，一次性行為可以讓最高血壓上升30∼150 mmHg（毫米汞柱）、最低血壓上升20∼50 mmHg。

換句話說，平日最高血壓在150 ∼200 mmHg 的高血壓重症患者，會因為性行為刺激血壓飆升到破錶的險境。有高血壓問題的人最忌諱血壓瞬間飆升，因為血管的負擔一下子加劇，恐有誘發心絞痛或腦中風的危險。

▲性行為會在短時間內刺激脈搏急遽加速、血壓飆升。（圖／取自免費圖庫pixabay）

高血壓重症患者應節制房事

性生活內容每個人不同，而且其間的差異極大，所以性行為與高血壓的關係無法一概而論，妄加斷言。不過，性行為會在短時間內刺激脈搏急遽加速、血壓飆升是事實，所以最高血壓在200 mmHg 以上，最低血壓在120 mmHg 以上的人，性生活應該加以節制。

▲檢討日本人猝死的5559件案例，有三四例是性行為當中心臟病猝發而身亡。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

婚外情會提升高血壓的死亡危機！

檢討日本人猝死的5559件案例，有34例是性行為當中心臟病猝發而身亡，占全體的0.6％。耐人尋味的是，這裡面有27例是婚外性行為。這個結果不免引人遐想，推論與婚外情的對象偷歡，比起婚姻裡的固定性伴侶，也就是自己的另一半，要刺激興奮得多。血壓高的人或許應該謹記前人的教訓，慎之再慎之。

▲血壓高的人若有意使用威而鋼，應該先諮詢醫生取得處方，才是安全的上上之策。（圖／取自免費圖庫pixabay）

威而鋼引發死亡事故，一樣不可輕忽

食色性也，性慾和食慾同為生之大慾，在平均壽命八十歲的高齡社會無法迴避這個問題，它也是左右QOL（生活品質，Quality Of Life）的一大課題。於是乎，由美國藥廠開發、用來治療男性勃起功能障礙的藍色小藥丸－威而鋼（viagra），就引起社會莫大的關注。

威而鋼在日本是十分普及的藥品，它的副作用可能引發死亡風險，這點是大家必須謹慎看待的問題。尤其是自行從網路等途徑取得藥物，不分青紅皂白地使用，最是危險。血壓高的人若有意使用威而鋼，應該先諮詢醫生取得處方，才是安全的上上之策。

本文摘自《血壓完全控制的最新療法〈二版〉》／ 半田俊之介（東海大學醫學部內科學教授）／新自然主義