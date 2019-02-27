8種小活動讓你轉換好心情！小確幸也能發揮聚沙成塔力量

▲做一兩樣讓自己心情愉快和舒坦的活動，人也在不知不覺間變得輕鬆起來。（圖／達志／示意圖）

文／半田俊之介

到深山裡洗洗溫泉悠哉度個假......如果世事都能這般盡如人意，我們大概就不會有壓力的煩惱了。事實上，別說是請不到一個星期的溫泉假，就連兩天一夜的小旅行都很奢侈，這是絕大多數上班族和家庭主婦的現況。

不過，現在就死心未免太早。即使無法度溫泉假，還是有其他紓壓的好方法。再怎麼沒有興趣嗜好的人，也有那麼一兩樣做起來可以讓自己心情愉快、不知為何就是感到心裡特別舒坦的活動，人也在不知不覺間變得輕鬆起來。那麼，只要手邊有一點時間，就讓自己稍微樂一下吧！雖然只是小小的努力，養成習慣以後就能夠發揮聚沙成塔的力量，有效預防過度累積壓力的危險。

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▲親近動植物和下廚做菜都是非常好的轉換心情方式。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

以下介紹幾種方法提供大家參考：

●散步：在公園或大街上閒逛，可以轉換心情。星期假日與其賴在家裡睡覺，不如到戶外走走，反而更能夠消除疲勞。

●找一個忘憂的空間：找個公園的長椅或是咖啡店的角落等，可以讓你坐下來喘口氣，發揮「避難」的作用。

●欣賞喜愛的音樂：「音樂治療」是風行全世界的一門學問，音樂具備強大的療癒功效，這一點是毫無疑問的。流行歌曲也好，古典音樂也好，只要能令人樂在其中，聽了心情大好，那就對了。

●大聲唱卡拉OK：日常生活中難得有「大聲喊」的機會，唱卡拉OK正是絕佳的好時機。由衷吶喊出心底的聲音，所有的壓力便一掃而空。

●打扮自己：上班打扮不要總是一成不變，只要用一條絲巾來點綴，或是換件色彩明亮的襯衫，就能營造煥然一新的感受，讓人鼓起勇氣繼續前進。

●享受香氛：芳香療法早已是公認的紓壓良方。星期假日的午後或是沐浴時，積極把香氛帶入其中，隨手就可以獲得清新舒暢的感受。

●親近動植物：條件許可的話不妨養寵物，或是在庭院、陽台蒔花養草，因為親近動植物不僅能夠癒心靈，也在同時讓人變得生氣盎然，鼓舞生命量。

●下廚做菜：做菜時必須充分使用到身體的五感，可以對腦部產生良性刺激，令人樂而忘憂。星期假日偶爾也下廚小試身手吧！

本文摘自《血壓完全控制的最新療法〈二版〉》／ 半田俊之介（東海大學醫學部內科學教授）／新自然主義