ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

8種小活動讓你轉換好心情！小確幸也能發揮聚沙成塔力量

ETtoday健康雲

▲出國旅行慎用wifi（圖／達志／示意圖）

▲做一兩樣讓自己心情愉快和舒坦的活動，人也在不知不覺間變得輕鬆起來。（圖／達志／示意圖）

文／半田俊之介

到深山裡洗洗溫泉悠哉度個假......如果世事都能這般盡如人意，我們大概就不會有壓力的煩惱了。事實上，別說是請不到一個星期的溫泉假，就連兩天一夜的小旅行都很奢侈，這是絕大多數上班族和家庭主婦的現況。

不過，現在就死心未免太早。即使無法度溫泉假，還是有其他紓壓的好方法。再怎麼沒有興趣嗜好的人，也有那麼一兩樣做起來可以讓自己心情愉快、不知為何就是感到心裡特別舒坦的活動，人也在不知不覺間變得輕鬆起來。那麼，只要手邊有一點時間，就讓自己稍微樂一下吧！雖然只是小小的努力，養成習慣以後就能夠發揮聚沙成塔的力量，有效預防過度累積壓力的危險。

請繼續往下閱讀...

▲轉換心情。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲親近動植物和下廚做菜都是非常好的轉換心情方式。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

以下介紹幾種方法提供大家參考：

散步：在公園或大街上閒逛，可以轉換心情。星期假日與其賴在家裡睡覺，不如到戶外走走，反而更能夠消除疲勞。
找一個忘憂的空間：找個公園的長椅或是咖啡店的角落等，可以讓你坐下來喘口氣，發揮「避難」的作用。
欣賞喜愛的音樂：「音樂治療」是風行全世界的一門學問，音樂具備強大的療癒功效，這一點是毫無疑問的。流行歌曲也好，古典音樂也好，只要能令人樂在其中，聽了心情大好，那就對了。
大聲唱卡拉OK：日常生活中難得有「大聲喊」的機會，唱卡拉OK正是絕佳的好時機。由衷吶喊出心底的聲音，所有的壓力便一掃而空。
打扮自己：上班打扮不要總是一成不變，只要用一條絲巾來點綴，或是換件色彩明亮的襯衫，就能營造煥然一新的感受，讓人鼓起勇氣繼續前進。
享受香氛：芳香療法早已是公認的紓壓良方。星期假日的午後或是沐浴時，積極把香氛帶入其中，隨手就可以獲得清新舒暢的感受。
親近動植物：條件許可的話不妨養寵物，或是在庭院、陽台蒔花養草，因為親近動植物不僅能夠癒心靈，也在同時讓人變得生氣盎然，鼓舞生命量。
下廚做菜：做菜時必須充分使用到身體的五感，可以對腦部產生良性刺激，令人樂而忘憂。星期假日偶爾也下廚小試身手吧！

本文摘自《血壓完全控制的最新療法〈二版〉》／ 半田俊之介（東海大學醫學部內科學教授）／新自然主義

6年前激似林志穎！27歲帥警爆紅　現在照片「長這樣」...網笑：很操齁

關鍵字： 轉換心情 散步 欣賞音樂 唱卡拉OK 打扮自己 芳香療法 養寵物 下廚 半田俊之介
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

收假症候群「白天一條蟲」　精神醫教3招度過7天調適期

高血壓者，如廁必知3大重點

預防喝酒過量的5大要領

值得過更好！　科學證實5大「生活習慣」讓你更快樂

8種小活動讓你轉換好心情！小確幸也能發揮聚沙成塔力量

流感單週重症創新高！連假出遊不想「破病」　這5招學起來

保險業大超車銀行全年4407件申訴案　保戶怨：業務員說的和保單大不同

吃對蛋白質！　增肌減脂不是夢！

青島、百威、海尼根驗出「除草劑致癌成分」　1ppt就有風險

吃宵夜變胖都在唬人！　專家：因為你吃錯食物

讀者迴響

回到最上面