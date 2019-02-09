豬年「事業運最旺＆最差」生肖前3名曝！謝沅瑾：屬兔有貴人

▲▼想知道今年的事業運如何嗎？命理大師謝沅瑾說給你聽！



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記者周姈姈／採訪報導

今年的事業運到底是大好還是大壞呢？就讓命理大師謝沅瑾告訴你生肖事業運最佳和最差前3名！其中1975年屬兔的朋友奪下最佳第1名，貴人運旺到不能再旺，而1983年屬豬的人則是位居最差第2名，需要靜下心，努力充實自己在工作上的技能！

事業運最佳前3名

第3名：1991年屬羊

1991年屬羊的人今年有「三合櫃人」的出現，所以貴人運、財運和事業運都很不錯；謝沅瑾表示，如果你能好好把握機會、掌握工作方面的人際關係，做事情就會「水到渠成」，工作上也會有不錯的成績，有付出就會有收穫，所以不用擔心沒有一番成果。



▲如果你能把握住機會，並且付出努力，就一定可以看見好的成果。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



第2名：1965年屬蛇

1965年屬蛇的人雖然在今年逢歲破，有一點壓力，卻是個「逢沖必發」的運勢組合，能夠掌握天時助大運，整體發展會有大幅突破的機會；謝沅瑾說，如果你能好好把握以及保持謹慎，相信在這個年份就能大展拳腳。

第1名：1975年屬兔

你今年的整體運勢非常好，不會有太大的問題，貴人運也特別旺，而且貴人運也能讓財運跟著提升，讓你能夠掌握到正確的資訊和方向，無形中會有「事半功倍」的情況。

此外，謝沅瑾提及，還有一個很重要的就是「人際關係」，若是你能經營好，就能大大加分；工作上除了要努力和積極之外，還要能夠維持好的人際關係，這樣工作上就能看見更好的成果，一定要多多加油喔！



▲今年若是能維持好人際關係，工作上就會有更好的成績。



事業運最差前3名

第3名：1963年屬兔

今年要注意「五鬼」的問題，五鬼在民俗上的意義就是代表小人和是非會很多，俗話說「閻王好惹，小鬼難纏」，因此你在工作各方面來說可能會有比較多的阻礙和干擾，會導致誤判或是錯失良機的狀況發生，會讓你感到身心俱疲。

民俗上會透過「治五鬼」的方式來化解工作和事業運上的阻礙，而謝沅瑾也提醒「退一步海闊天空」，當你面對事情時可以冷靜一點，做事也不要太過固執，如此一來，運勢就能獲得改善。

第2名：1983年屬豬

今年犯太歲，導致整體運勢組合比較差，事業運也很低迷，發展上會遇到一些瓶頸，而且競爭還很多、發展也不順利，所以謝沅瑾建議，在這個年份要稍微靜下心、反向思考，也可以利用機會多多充實工作方面的技能，在後期就能看到一些比較好的結果。

民俗上也可以透過安太歲，或是點光明燈的方式，就能讓整體的運勢，特別是在工作上，都能變的比較好。



▲若能多充實工作相關的技能，工作上就會有比較好的表現。



第1名：1953年屬蛇

1953年屬蛇的你要多注意了！由於今年天甘地支方面的運勢組合都比較不好，所以你沒有辦法掌握比較好的機會；另外謝沅瑾也提到一個比較大的問題，就是「情緒上容易有起伏」，壓力也會比較大，所以你如果能夠控制好情緒，相信不管在事業或是工作的運勢上，都能有不錯的改善。

不過，民俗上也可以透過點光明燈或是安太歲調解問題，但還是要記得「情緒」才是你在這個年份的功課，必須多加留意，畢竟「平安才是福」，這樣你的運勢也會變的比較好。

謝沅瑾，台灣最受信任的國際易經／風水／命理大師，執業已經超過30餘年，出書超過30餘本，受到電視／新聞採訪超過20餘年，會以科學的角度、平易近人的態度以及深入淺出的言語，把易經堪輿風水分析到一般人也聽得懂；現有經營：粉絲團。