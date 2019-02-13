ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

糖尿病不能光靠尿糖檢測　兩次血糖測試最保險！

ETtoday健康雲

▲洗腎,糖尿病,血糖,量血糖,血糖測紙。（圖／翻攝自pixabay）

▲當血糖升高到某一個程度，無處可去的葡萄糖只好流入尿液中，血糖值通常都在170㎎／㎗以上。（圖／翻攝自pixabay）

文／井藤英喜

很多人第一次知道自己的血糖值偏高是透過公司舉辦的健康檢查。健檢中的尿糖和血糖檢查已成為糖尿病的初步診斷標準，當這兩項檢查出現異常時，醫生會告知可能有糖尿病或糖尿病前期的問題。為了能夠早期發現、早期治療，定期接受健康檢查是不可或缺的一環。

先來說明尿糖。當血糖升高到某一個程度，無處可去的葡萄糖只好流入尿液中。也就是說尿液裡頭有糖出現時，代表血糖值已經高到某種程度了。一般而言，如果有尿糖被驗出，血糖值通常都在170㎎／㎗以上。不過，比較棘手的是，即使有尿糖存在，也不一定代表就有高血糖或糖尿病。反之，雖然沒有驗出尿糖，但卻有高血糖或糖尿病症狀發生也不足為奇。簡單的說，糖尿病的診斷不能光憑尿糖檢測。

▲糖尿病。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正常人的血糖值在110㎎／㎗以下（，當空腹血糖值超過（含）126㎎／㎗，即為糖尿病。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

空腹血糖值以及葡萄糖耐受試驗
可判別糖尿病或糖尿病前期

比尿糖更受重視者，當然是血糖值。首先要測的是「靜脈空腹血漿血糖值」（簡稱空腹血糖值），也就是在早餐前、空腹時這一段血糖最低的時段檢測血糖濃度。正常人的血糖值在110㎎／㎗以下（美國糖尿病學會將正常空腹血糖值上限修正為100 mg／㎗，台灣也採用此標準。），當空腹血糖值超過（含）126㎎／㎗，即為糖尿病。

話說回來，空腹血糖值也不是萬無一失，有些糖尿病前期或初期糖尿病患者，測出來的空腹血糖值也會落在正常範圍內。為避免失誤，應再進一步做「口服葡萄糖耐受試驗」，以確定診斷。口服葡萄糖耐受試驗是在早餐未進食前，喝下75克的葡萄糖溶液，然後檢驗30分鐘、60分鐘及120分鐘的血糖值和尿糖值。

▲▼汽水,可樂,碳酸飲料,含糖飲料。（圖／達志／示意圖）

▲正常人在喝下糖水後30分鐘，血糖會上升到最高值（140㎎／㎗以下），接著緩緩地下降，兩個小時後回到檢查前的狀態。（圖／達志／示意圖）

正常人在喝下糖水後30分鐘，血糖會上升到最高值（140㎎／㎗以下），接著緩緩地下降，兩個小時後回到檢查前的狀態。但糖尿病人或糖尿病前期者，30分鐘後，測值來到高點，而之後還有更高值。凡是測得空腹血糖值在126㎎／㎗以上，同時口服葡萄糖耐受試驗第二小時的血糖值在200㎎／㎗以上者，為疑似糖尿病。如果前述兩個血糖值分別落在110㎎／㎗及140㎎／㎗以下者，為正常。上述標準以外的數值，則可診斷為糖尿病前期。另外，下頁說明的糖化血色素A1c在6.5％以上者，也會被診斷為糖尿病。疑似糖尿病，且經確認血糖持續偏高不斷，即可判定為糖尿病。

本文摘自《血糖〈糖尿病〉完全控制的最新療法》／ 井藤英喜（東京都健康長壽醫療中心院長）／新自然主義

墨西哥人帶路直擊當地最大「紅燈區」【秀煜 Show YoU】

關鍵字： 糖尿病 血糖 空腹血糖值 井藤英喜
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

他「手指不一樣」驚罹肺癌過世！醫一動作自測...有透光才正常

心臟凍未條！冬季「強心4食材」防猝死...快夾菠菜、海帶

日常生活動一動，控制膽固醇

大吃大喝，跟挑食一樣恐怖

保險套不夠滑加抹「嬰兒油」　專家說母湯：會破掉！

學起來！情人節就靠「10大妙招」情趣激升...另一半好幸福～

食藥署擴大納管1726家次食品工廠　「營養補充品」也在列

常熬夜、少運動　46歲男「生理年齡」比86歲爸還要老

幫哭哭！2019「最容易遇渣男」4可憐星座女　妳也超衰上榜？

情人節還在用同一招？「曖昧、熱戀→結婚」4階段...攻略曝光！

讀者迴響

回到最上面