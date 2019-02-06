不用特別學！找到牆壁或樑柱隨時伸展的懶人宅瑜伽

▲隨時隨地伸展動一動就是懶人瑜伽的精神。（圖／取自Pixabay）

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想運動卻老是覺得沒時間，即使有時間又覺得上一整堂瑜伽課又累又花錢？其實任何地方都是瑜伽練習場，只要3分鐘空檔就能練瑜伽！近期《懶人瑜伽： 16式超有感「輕懶慢」宅瑜伽，拯救你的自律神經失調》一書，漫畫式解剖圖解、16式簡單到身體會幫你自動記憶的超有感「輕．懶．慢」宅瑜伽，不用瑜伽墊、在哪都能練、隨時都能做、不必死記體位法，只要跟著作者崎田美菜一起輕鬆做、懶懶做、慢慢做，三不五時隨時隨地練一練，就能拯救自律神經失調，徹底擺脫身體痠痛、排除體內老舊廢物、告別虛弱體質，讓你全身舒暢、活力充沛，不管你再宅再忙也能變得超健康！

▲▼漫畫解析懶人瑜伽看起來很EZ，忍不住會想跟著動一動。（圖／漫遊者文化提供）

書中內容簡單易懂，方法也令人躍躍欲試，像是「懶人得靠牆伸展操」章節就提到，只要找到一面牆角或平坦的牆壁，在與肩膀同高的位置穩穩扶住，另一隻手向上延伸，就可以開始伸展，記得要收小腹、深呼吸停住20秒，而崎田美菜自己則是因為家中天花板的樑高度剛剛好，所以一天可以做好幾次，甚至在不停向上看的過程，感覺心情也變得正面積極。

崎田美菜分享，他在第一次婚姻裡遭遇到重大打擊後開始身心失調。那時才20幾歲，大概有8年多都給人「不健康」的印象，竟還曾對自己的不健康十分引以為傲。後來去看診的身心科醫師曾說過一句讓我印象深刻、惠我良多的話：「我們的心也屬於生命的一部分。當大腦與心都沒辦法依靠的時候，你不覺得去動動身體很棒嗎？」。從那次以後，我一直把「原來……把生命的基石（身體）調整好才是最重要的事！」這個觀念銘記在心。因此生性懶惰的他，特別找出一套適合自己的方式，但也認為不管是練習瑜伽，或偶爾去找師傅按摩，或親近大自然都很棒。

懶人瑜伽：【漫畫解剖】16式超有感「輕懶慢」宅瑜伽，拯救你的自律神經失調

作者：崎田美菜

譯者：白璧瑩

出版社：漫遊者文化