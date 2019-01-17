近乎萬能的檸檬！　白開水來個一片也會大大加分

▲檸檬富含維生素C，就算丟下薄薄一片在白開水裡，都能瞬間為白水加分。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／童嘉

檸檬好酸無法直接吃，卻因香味迷人被喜愛，除了大家從小就知道的富含維生素C之外，還有有機酸及各種營養成分多多，就算丟下薄薄一片在白開水裡，都能瞬間為白水加分。全年都有，夏天盛產，剛好做成美味檸檬汁，讓人生津止渴，除了榨汁，烹飪調味沙拉烘焙甜品都有它的戲份，此外還有清潔除臭功能，連果皮都可以提煉精油，妙用無窮。

酸酸酸！直接吃、敷臉太刺激了

▲檸檬酸的程度讓人不敢直接吃。（圖／新自然主義提供，以下皆同。）

▲檸檬都不能吃了，更別說用來敷臉。

▲喝著檸檬飲料，聊著兒時往事，讓人很是放鬆。

檸檬挑選重新鮮、清洗要乾淨！

▲新鮮的檸檬是果皮青綠且光滑油亮，蒂頭青綠沒脫落的。

如何挑選檸檬？

想要放久一點，就挑選果皮青綠且光滑油亮，蒂頭青綠沒脫落的，就表示很新鮮；另外，同樣大小越重越有汁，手指按起來也比較有彈性。

▲檸檬一定要洗乾淨，用鹽搓洗去除果臘。

保持乾燥，用塑膠袋密封後放冰箱，檸檬就能放很久。

檸檬汁的擠法不同，切法就要變！

▲傳統方法處理檸檬都是用榨汁器擠出果汁。

▲徒手壓擠榨汁也是很傳統的處理檸檬方法。

最新潮的檸檬切法，果汁一滴都不浪費！

▲新潮處理檸檬方法會先冷凍，再切成片狀。

▲現在還有另一種處理檸檬方式，去處四面擠出中間的果肉。

省力工具研發，一切都只為檸檬汁！

檸檬原汁在人類飲料與烹飪史上歷史悠久、功名顯赫且用途多元，所以長久以來發展出各式各樣的榨汁工具。從手指和前面介紹過的最簡式榨汁器，到各種比較省力的工具都有。

▲檸檬除了可以用在食物，它也能清潔和除臭。

▲檸檬和萊姆看起來很相似，最簡單的分辨方法就是切開來看，皮厚有籽、果尾有乳凸的是檸檬，皮薄無籽是萊姆。

關於檸檬（Lemon）和萊姆（Lime）之間的誤會

大家一向以為，檸檬是綠的，萊姆是黃的，但事實上，這兩種水果還沒成熟都是綠的，越熟一樣就越黃。萊姆是一種無籽檸檬，比較不酸，香味也比較淡，皮薄光滑，但因為多為進口，採收後放得比較久，漸漸變成黃色，所以讓人誤以為萊姆都是黃的。最簡單的分辨方法就是切開來看，皮厚有籽、果尾有乳凸的是檸檬，皮薄無籽是萊姆。

本文摘自《就愛吃水果：挑選、保存、洗切方略，享受台灣四季水果盛宴不求人》／童嘉（曾任報社專欄記者）／新自然主義