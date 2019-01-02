ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

預防中風　「經皮左心耳封堵術」降低二次發生

陳凱力

ETtoday健康雲

▲預防中風　「經皮左心耳封堵術」降低二次發生。（圖／新竹臺大醫院提供）

▲利用電腦斷層與3D立體定位CARTO® 3 system重建患者左心耳白色虛線框為左心耳。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

記者陳凱力／新竹報導

60多歲曾先生幾年前冠狀動脈狹窄接受繞道手術後，因心房顫動而持續服用抗凝血藥物，以避免血塊於左心房產生後，流至全身造成中風或是全身性栓塞。但曾先生在服用抗凝血藥物的情形下再度發生急性心肌梗塞，在進行緊急心導管治療後，醫師與病人及家屬討論改採「經皮左心耳封堵術」(Percutaneous left atrial appendage occlusion, LAAO)，做為預防再度全身性栓塞的治療，手術過程很順利且病人於術後隔天即出院。

▲預防中風　「經皮左心耳封堵術」降低二次發生。（圖／新竹臺大醫院提供）

▲利用醫療內視鏡將左圖如同花苞狀的封賭器（Boston Scientifics Watchman）放置到右圖的左心耳位置。（圖，翻攝Boston Scientific 網站／台大醫院新竹分院提供

台大醫院新竹分院心臟血管科林廷澤醫師表示，60多歲的曾先生在冠狀動脈繞道手術後持續服用抗凝血劑避免血液凝固栓塞，但是曾先生卻在服用抗凝血劑的情況下再度發生心肌梗塞。林廷澤醫師說，預防中風是心房顫動患者最重要的治療項目之一，一般會開立抗凝血劑降低中風機率，但是伴隨而來的出血問題往往會影響患者的日常生活，造成臨床醫師處方上的困難，近年來，「經皮左心耳封堵手術」為心臟科新興的治療方式，對於年長、孕婦或因出血問題而不適合用藥的心房顫動患者，能預防中風和減低死亡率，為更有效的替代療法。

心房顫動產生的心內血塊約有90%會藏匿於大小如一隻手指的左心耳位置，利用經皮左心耳封堵手術把血塊封阻在此處，便能大大降低因其引起的中風發生。手術過程大約1小時，於患者大腿內側的股靜脈伸入導管，以X光透視與超音波做為導引，進行心房間隔穿刺術，把封堵器從右心房送至左心房，進一步將封堵器植入左心耳，封堵器儼如一把降落傘堵塞左心耳入口，降落傘張開後會與心臟肌肉相連，宛如一自然屏障，避免血液停留阻滯於左心耳而產生血塊。病人手術後需在加護病房觀察一天，平均住院天數約4天，健保有給付住院與手術費用。

▲預防中風　「經皮左心耳封堵術」降低二次發生。（圖／新竹臺大醫院提供）

▲X光透視下，封堵器在患者體內左心耳的情況(左圖)和顯影劑被封堵在封堵器中(右圖)。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

此手術成功率約為95%，可能的併發症包括鼠蹊部傷口血腫、急性心律不整、心包膜填塞、封堵器脫位及產生血栓、腦中風和死亡。其中以產生血栓、中風和心包膜填塞最為常見。發生機率約為1-2%。林廷澤醫師提醒，針對心房顫動病人，若有肝腎功能不佳、不宜使用抗凝血藥物、年老或是過去出血病史者，可與醫師討論除了藥物之外的替代治療方式。

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

關鍵字： 新竹臺大醫院 經皮左心耳封堵術 中風
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

韓國瑜主持首場市政會議有點緊張　自嘲「大姑娘進洞房」

八仙塵爆案／呂忠吉入獄前嘆：民眾想發洩情緒！但根本不是我造成的

直衝3千米高武嶺迎曙光！男大生患高山症　警奔29公里送醫

限速50開60！撞飛騎士「重傷送加護」3成肇責　網全罵翻了

呼巴掌打警察遭求償60萬　降價到13萬！李婉鈺只願拿3萬

電話指控老闆有「夜間部同學」　闆娘一個動作讓她被判刑

酒女喊「他想要上我！」　酒客說是仙人跳被判10月徒刑

牛肉的乾式熟成與溼式熟成如何區別？

瑜珈雙腳無力急開刀！　醫清出「8公分血塊」：差點癱瘓

幾度以上算發燒？醫曝「4部位體溫差異」...3歲↓量耳溫不準

讀者迴響

回到最上面